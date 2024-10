9 frases de Gago tras el empate de Boca: las lesiones de Lema y Merentiel, el pedido a los hinchas y una pregunta incómoda

Fernando Gago expresó su descontento tras el empate de Boca Juniors 1-1 contra Deportivo Riestra en La Bombonera, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador xeneize destacó la dificultad de enfrentar a un rival que se defendió con numerosos jugadores dentro de su área. “Nos faltó un poco más de fluidez en la circulación”, comentó Pintita, quien también reconoció que en la segunda mitad del encuentro lograron generar más situaciones de finalización, aunque el juego interno seguía siendo insuficiente.

“El resultado no me gusta, obviamente que necesitamos mejorar”, afirmó Gago con sinceridad. Asimismo, subrayó su compromiso de trabajar en esta semana larga para que el equipo logre captar su idea. “Intentamos buscar algún movimiento profundo para que nuestros delanteros puedan llegar y empujar”, explicó, refiriéndose a la jugada que resultó en el gol de su equipo, luego de varios intentos con el rival casi en su totalidad metido en su área.

La complejidad de enfrentar a un equipo que se defiende con tantos jugadores fue un tema recurrente en sus declaraciones. Gago destacó que en ciertos momentos del partido, Deportivo Riestra tenía hasta nueve o diez jugadores posicionados casi dentro del área, lo que hacía muy difícil encontrar espacios para jugar. “Hay un montón de situaciones para analizar, desde la finalización. Ellos tenían 10 jugadores dentro del área, y es difícil encontrar juego así. Hay muchos aspectos a trabajar, no solo en la definición sino también en la construcción de juego. No quiero solamente tener protagonismo 45 minutos como pasó en el complemento, sino más tiempo en todo el partido”.

Gago también habló de la baja a último momento de Merentiel y la de Cristian Lema en el final del partido. “Merentiel sintió una molestia ayer, casi antes de empezar el entrenamiento en una activación. Veremos si está disponible para el próximo partido. Fue una lástima porque estaba en consideración para jugar. Veremos lo de Cristian (Lema) hoy, cuando le hagan el estudio. A partir de ahí veremos los que estén disponibles”.

El elogio que incomodó a Gago en la conferencia de prensa

En otro pasaje de la conferencia de prensa, hubo una periodista que le hizo una pregunta relacionada a su “elegancia”, que incomodó a Pintita, mientras que para finalizar dejó un pedido para los hinchas, en medio de los agradecimientos por la cálida bienvenida que le dieron: “Fueron muchísimas emociones desde que entré. De volver a un lugar donde estuvo toda mi vida futbolística. Es algo muy lindo y quiero agradecerle el apoyo a la gente. Por el recibimiento y la bandera, son cosas que quedan en el corazón. Y pedirles y dejarles en claro que este equipo desde el trabajo y la humildad va a tratar de mejorar y seguir consiguiendo los objetivos que queremos”.

Otras frases de Fernando Gago en la conferencia de prensa:

Las chances a los juveniles :

“Los chicos todos pueden darme muchísimas posibilidades. Me gusta promocionarlos y tenerlos en un nivel de Primera División. Va a haber procesos y tengo que darles tiempo para que estén preparados para no jugar dos partidos y luego que no jueguen más. Pero sí, todos los chicos tienen muchas posibilidades de jugar”.

El objetivo, sumar para la tabla general :

“Tenemos muchos partidos para sumar puntos, esa es nuestra meta. Sumar por tabla general y que podamos ingresar (a la próxima Copa Libertadores). Estos puntos se pueden sentir en el final del campeonato, pero pero todavía queda mucho en juego. Tenemos que tener más tiempo el protagonismo y el control de juego, encontrar los espacios donde queremos atacar”.

La cantidad de cambios antes y durante los partidos :

“El análisis de los jugadores también se hacen en base a los entrenamientos. Se hacen modificaciones también por descanso y para cuidar a los futbolistas”.