6 frases de Colapinto tras terminar 10° en el GP de Estados Unidos: el filoso dardo a Ocon y la osada estrategia con las gomas

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 y computó otra soberbia actuación en la Máxima. El piloto argentino finalizó décimo en el Gran Premio de los Estados Unidos y sumó un punto para el campeonato de pilotos. Al mismo tiempo, estuvo con el récord de vuelta rápida por varios giros, algo que le hubiera dado un punto más, pero se lo terminó sacando Esteban Ocon en el epílogo (como finalizó 18° no le contó la unidad bonus). Charles Leclerc ganó la carrera y consiguió un enorme resultado para Ferrari. Carlos Sainz, su compañero de equipo, finalizó segundo y Max Verstappen, tercero.

El argentino volvió a ofrecer un rendimiento descollante y sigue agrandando su historia en la categoría. En la conferencia de prensa post carrera, Colapinto habló sobre las sensaciones que le quedaron sobre la pista y se mostró muy conforme. “La verdad que hicimos un buen trabajo. Dimos un saltito comparado con la carrera sprint de ayer. Estoy contento por eso, porque es piola el cambio que hicimos. Se sintió en lo que habíamos trabajado junto con el equipo y con los mecánicos. Se merecían un resultado así. Se merecían unos puntos. Obviamente que me hubiera gustado quedar noveno, estaba empujando fuerte para intentar alcanzar a Lawson, pero estaba muy complicado”, explicó el piloto de Williams.

Por su parte, también se refirió a las condiciones de la pista y a cómo se adaptó al auto. “Se sobrecalentaban rápido las gomas y en las curvas rápidas se complicaba un poco. El ritmo fue muy bueno, cuando teníamos aire limpio demostrábamos que éramos los más fuertes de la parte media de la grilla, tanto con las gomas duras como con las medias. Fue más que positivo el día”, argumentó Franco, que estiró los neumáticos duros por 40 vueltas.

Al mismo tiempo, puntualizó sobre lo ocurrido con Ocon y apuntó a lo que hizo la escudería Alpine para sacarle el punto extra. “La vuelta rápida la tuvimos casi hasta el final hasta que me la sacó éste, el francés. Nada, una pena. ¿Para qué entra a boxes? Gastan unas gomas, que cuiden el planeta, boludo. Andan gastando caucho al pedo para nada. Con sólo dos vueltas para en boxes para eso, pero bueno”, respondió Colapinto entre risas y con el carisma con el que ya tiene acostumbrado al paddock de la Fórmula 1.

“Fue una carrera muy buena, tuvimos muy buen ritmo. Demostramos que estamos muy fuertes y eso es lo más positivo para ir a estas dos carreras que quedan en América, pensando en positivo, confiando que tenemos un auto para estar adelante, es muy bueno”, siguió el análisis del representante albiceleste. Asimismo, comenzó a palpitar lo que serán las próximas competencias y los desafíos que deberá afrontar: “Aprendí un montón este fin de semana. Era un circuito que no lo conocía y se vienen dos pistas que no conozco tampoco, pero tengo confianza y tengo el feedback para torcerlo, así que eso es muy bueno. Brasil es una Sprint race, así que es otra vez algo parecido a esto. Pero creo que el viernes demostré que me adapté rápido al circuito, así que no hay de qué preocuparse. Hicimos un buen trabajo en el simulador”.

Franco Colapinto finalizó 10° en el Gran Premio de los Estados Unidos (REUTERS/Patrick T. Fallon)

Por último, contó que la estrategia de largar con el compuesto duro en los neumáticos fue idea suya y se postuló para formar parte del staff de la escudería británica. “Sí, valió la pena, el equipo no quería largar con goma dura. Yo les dije ´dale pongamos gomas duras y hagamos un stint más largo a ver qué pasa´. Y no querían, pero los convencí, así que capaz que si el año que viene no tengo butaca, me hago estratega. Pero estoy contento, obviamente que fue una estrategia arriesgada, pero nos salió bien. Yo sabía que teníamos buen ritmo y quería demostrar lo que teníamos”.

De esta manera, Colapinto sumó un punto vital, que se suma a los cuatro que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán con su octavo lugar, y así alcanzó a Esteban Ocon en la tabla de pilotos. Se trata del piloto que le quitó el récord de vuelta y lo privó de sumar otra unidad. Esto fue un movimiento de la escudería Alpine, con el fin de que Williams le sacara menos puntos de distancia en la tabla de constructores, ya que la escudería británica le sacó tres a la francesa (17 contra 14).

El próximo desafío que deberá afrontar el nacido en Pilar será la próxima semana, cuando se celebre el Gran Premio de México. La carrera principal se correrá el domingo 27 de octubre, a partir de las 17.