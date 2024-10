El sentido homenaje de Argentinos a 48 años del debut de Maradona: el guiño del destino en el triunfo ante Talleres

Argentinos Juniors y Talleres se vieron las caras en una jornada especial, dado que un 20 de octubre, pero de 1976, Diego Armando Maradona disfrutaba de su debut en la Primera División en el mítico estadio del barrio de La Paternal, con los colores del club que adoptó el apodo de Semillero del Mundo. En aquella jornada, Pelusa ingresó en el segundo tiempo y cautivó al planeta con su enorme talento.

Hoy, 48 años después, el Bicho le realizó un particular tributo a uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. En el entretiempo, los hinchas presentes en el recinto se vieron sorprendidos ante la presencia de Rubén Aníbal Giacobetti, quien le dejó su lugar a Maradona el día de su debut. En una emotiva ceremonia, Giacobetti salió del terreno de juego como aquel 20 de octubre de 1976, para ofrecerle su plaza a un “chico con rulos” que hacía representación al Diego con la camiseta 16 que utilizó en su estreno profesional. Los que disfrutaron del acto se vieron envueltos en un emotivo homenaje.

Además del homenaje en el entretiempo, los hinchas de La Paternal le brindaron su reconocimiento al mito de Villa Fiorito. Como es costumbre todas las veces que Argentinos hace de local, una vez que el reloj marcó el minuto 10, todos los simpatizantes aplaudieron y ovacionaron a Maradona, fallecido en noviembre de 2020.

En un guiño del destino, Pelusa fue el protagonista de la victoria por 3-0 de los locales ante Talleres de Córdoba. Una de las particularidades fue que el primer gol del encuentro fue marcado por el defensor Francisco Álvarez de palomita, quien utilizó la camiseta número 16, igual que el ídolo en su debut.

Una conquista de Maxi Romero, que debió ser chequeada por el VAR a causa de su posición, y una definición letal de Alan Lescano sellaron la goleada a favor del combinado de Cristian Zermatten. La victoria le permite a Argentinos mirar la Tabla Anual y pensar en la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. En la fecha 19 visitará a Platense.

En cambio, Talleres desperdició la oportunidad de descontarle puntos a Vélez y su distancia con la cima de la Liga Profesional se mantiene en seis unidades. En la próxima jornada, la T se verá las caras contra el Tigre de Sebastián Domínguez.

El encuentro disputado hace 48 años tuvo ciertas particularidades. Al igual que este domingo, Argentinos Juniors recibió a Talleres de Córdoba en el actual Estadio DAM. El rumor creció sin redes sociales, en el boca a boca: el pibe Maradona de 15 años podía debutar en Primera.

“Siempre digo que, futbolísticamente, ese día toqué el cielo con las manos”. Son las palabras de Diego en su autobiografía. Palabras que resumen lo que sintió uno de los ídolos más grandes del fútbol argentino y mundial.

“Yo me venía entrenando con la primera en la cancha de Comunicaciones. En la práctica del martes se me acercó el técnico, que era Juan Carlos Montes, y me dijo: ‘Mire que mañana va a ir al banco en primera’. A mí no me salían las palabras y le respondí: ‘¿¡Qué!? ¿¡Cómo?!’. Él me contestó: ‘Sí, va a ir al banco. Y prepárese bien porque va a entrar’,” relató Maradona en su libro sobre uno de los momentos que quedó grabado en la historia del fútbol.