La lujosa fiesta de Conor McGregor tras ganar una millonaria apuesta por el título de la selección argentina en la Copa América

El ex campeón de artes marciales mixtas, Conor McGregor, celebró a lo grande tras ganar una millonaria apuesta gracias a la victoria de la selección argentina en la Copa América. Con sus características fiestas ostentosas, McGregor organizó un evento que tuvo lugar en Ibiza, donde se le vio rodeado de amigos.

El peleador de 36 años, conocido por su estilo de vida lujoso y extravagante, no dudó en festejar su nueva victoria financiera en un establecimiento propiedad de Wayne Lineker, hermano del ex futbolista Gary, según informó el diario británico The Sun. Esto se produjo días después a que haya apostado más de USD 350.000 a la coronación de la Celeste y Blanca en el certamen jugado en los Estados Unidos. El título de los dirigidos por Lionel Scaloni le brindó un pago potencial superior a un millón de la moneda norteamericana.

“Los campeones de la Copa del Mundo pretenden seguir los pasos de The Mac y convertirse en campeones levantando el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ está detrás de ti!” escribió el luchador, adjuntando una captura de pantalla de su apuesta, en un posteo realizado en su cuenta personal de Twitter antes de que el plantel ganador se enfrente a Ecuador en los cuartos de final. Su fe en el elenco sudamericano le dio una alegría que disfrutó cerca del Mar Mediterráneo.

Entre los asistentes al evento se destacó la presencia de Luca Bish, conocido por su participación en el reality Love Island, quien se ha convertido en un amigo cercano de McGregor. La fiesta en Ibiza se realizó después de que The Notorious presentara en Marbella el torneo mundial de peso ligero de BKFC (boxeo sin guantes), del cual es copropietario. La celebración siguió para la dupla por la publicación de fotos relajándose en un yate privado.

Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran a Conor McGregor desplegando su faceta de bailarín agitando al público. Lució una camisa abierta en su totalidad sumado a una cadena sobre su cuello y unos anteojos negros. Por otro lado, las fotografías en la embarcación junto a Bish muestran a los presentes de ese exclusivo momento disfrutando de la ocasión.

Su postura de arriesgarse al todo o nada también le trajo una derrota financiera, de bajo tenor en comparación al pozo ganado gracias a la selección argentina. Al igual que en la Copa América, decidió arriesgar un pleno: apostó USD 60.000 a que Cristiano Ronaldo iba a ser el goleador de la Eurocopa 2024. De acertar ese pronóstico, podría haber tenido una ganancia de USD 900.000, pero nada estuvo más lejos de la realidad: CR7 se marchó eliminado en cuartos de final sin marcar tantos en el tiempo reglamentario.

La lujosa fiesta mostró a un McGregor sin molestias físicas y pareció haber dejado atrás una lesión en el pie, aunque continúa en proceso de recuperación. Este problema lo obligó a postergar su regreso al octágono luego de una ausencia de más de tres años para afrontar una pelea contra Michael Chandler (23-8-0). Ambos esperan reprogramar la pelea para diciembre, aunque el jefe de UFC Dana White aún no ha confirmado una fecha concreta.

La rivalidad entre McGregor y Chandler se ha mantenido intensa. Chandler declaró: “No voy a dejar que se salga con la suya. Por supuesto que le encantaría volver y pelear con alguien que no sea Michael Chandler, pero no hay forma de que regrese a UFC y no pelee conmigo”. Dana White expresó al respecto: “Esa es la pelea que debe suceder. La hemos estado esperando. Es una pelea increíble”. Sin embargo, también enfatizó que, aunque todos desean ver este combate en 2024, aún no hay confirmaciones oficiales.

