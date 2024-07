En video quedó registrado cómo los ladrones de maletas hacen de las suyas frente a sus víctimas sin levantar sospechas

En apenas un minuto, el hombre logró llevarse la maleta con ayuda de su chaqueta - crédito @victorpuellov / TikTok

A la vista de todos y en apenas un minuto, los ladrones de maletas lograrían hacer de las suyas en establecimientos comerciales de Bogotá. Así quedó registrado en un video compartido la segunda semana de julio (2024) en las redes sociales para advertir a comensales y así eviten dejar sus pertenencias fuera de vista.

Y es que, tras llegar a una panadería del sector del Tintal, en el suroccidente de Bogotá, el ladrón actuó con tal maestría que, a pesar de sus movimientos, jamás llegó a levantar sospechas entre las víctimas de hurto, que tan pronto como notaron la “desaparición” de su maleta, informaron a los propietarios del lugar y revisaron las cámaras de seguridad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con su chaqueta, el delincuente logró camuflar "su botín" - crédito @Victorpuellov / TikTok

Según se aprecia en la grabación, el sujeto, de jean y chaqueta y café, entró en la panadería, haciéndose pasar por un cliente más, y se acercó hasta las neveras para “sacar una botella de agua” y luego dirigirse a la caja.

Pero en el viaje de ida pateó la maleta y así logró alejarla de su propietario, para luego, de regreso, quitarse la chaqueta y tomar “su botín” con la misma mano en la que sostenía la prenda. Una estrategia demorada, pero efectiva a la hora de sacar de camuflar los objetos robados, incluso, paseándose por frente a sus víctimas.

A bogotana que buscaba empleo, su “entrevistador” le robó la maleta con un computador y un celular de alta gama

La bogotana Vanessa Ramírez fue víctima de una estafa al intentar obtener un empleo en mayo de 2024. La joven, desempleada desde enero del mismo año, fue engañada cuando un supuesto empresario la citó, junto a una amiga, en un espacio de coworking en el barrio La Castellana.

El encuentro fue pactado a través de una aplicación de mensajería instantánea. Vanessa y su amiga acudieron con el equipamiento que les fue solicitado para el trabajo: un iPhone y un computador portátil. En el lugar, el estafador les pidió los dispositivos antes de salir a almorzar y luego desapareció con ellos.

Junto a otra compañera desempleada fueron estafadas - crédito @vaneramirez.r / TikTok

“El tipo entró con un chip, como si lo conocieran, saludó a la vieja (recepcionista) ya estando dentro y a todo el mundo. Pero cuando salimos me dijo que iba a sostenerme un momento la maleta donde tenía mi computador y el iPhone de otra chica, porque el evento, supuestamente, exigía que tuviéramos un iPhone, y se perdió, el tipo me escribió y me dijo que lo sentía, pero que era un robo”, lamentó, al recordar lo ocurrido en un video compartido a través de su perfil en la plataforma TikTok.

Ramírez denunció el robo en la Fiscalía, pero informó que las autoridades no pudieron atender su caso de inmediato. Además, acusó a los responsables del coworking de complicidad, al no tener registros del supuesto empleador y negarles el acceso a las cámaras de seguridad.

En un video publicado en Tiktok, Vanessa compartió detalles y un número de teléfono del presunto delincuente, con el fin de prevenir a otros buscadores de empleo sobre esta modalidad de estafa. Señaló la necesidad de ser cautelosos y recurrir a plataformas laborales reguladas para evitar caer en fraudes similares.

en su espalda lleva la maleta con el computador de Vanessa y el celular de su amiga - crédito @vaneramirez.r / TikTok

“El teléfono del tipo es 322 790 85 25. Ojo si los citan para un evento en el que supuestamente les van a pagar por impulsar una marca, porque la gente se aprovecha. Me robaron el computador, que era mi herramienta de trabajo. Me robaron todo”, advirtió.

Y, acto seguido, hizo un llamado de alerta, destacando la precariedad de las oportunidades laborales en Colombia que obliga a muchos a aceptar ofertas sin verificar su autenticidad. Recomienda desconfiar incluso de recomendados por conocidos cercanos, enfatizando su experiencia personal.