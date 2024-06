Messi dio un show con dos goles y una asistencia en la victoria de Argentina sobre Guatemala: el histórico récord que alcanzará con un tanto más

Los goles del amistoso de Argentina ante Guatemala

Lionel Messi sumó un doblete en el 4-1 de Argentina sobre Guatemala que marcó la última presentación antes de la Copa América y quedó a un paso de convertirse en el segundo máximo artillero histórico en selecciones. El rosarino sólo necesita un tanto más para igualar el registro del iraní Ali Daei.

Actualmente, Cristiano Ronaldo es el máximo artillero a nivel selecciones y también lidera la tabla de jugadores con más partidos en combinados nacionales. El portugués ostenta 130 anotaciones en 207 partidos con su país, lo que lo ubica delante de Daei (109 en 149 presencias) y de la Pulga (108 en 182 juegos).

De este modo, a los 39 años, CR7 suma 22 goles más que el rosarino de 36 años, habiendo disputado 25 partidos más que la Pulga.

En la tabla de goleadores, en medio de ambas estrellas, está el iraní Ali Daei, quien entre 1993 y 2006 convirtió en 109 ocasiones. Aunque en este caso hay que hacer una aclaración: esa cifra es la que le reconoce oficialmente la FIFA aunque está en discusión desde hace tiempo por el propio Daei, que reclama otras dos anotaciones que no están en los registros legales (fueron ante Afganistán por los Juegos Asiáticos del 2002). Al respecto, según el diario español As, no están sumados porque “fue con la selección olímpica y no la absoluta”.

Por otro lado, esta noche el capitán argentino llegó a los 182 partidos vestido de celeste y blanco. De esa manera, quedó a tiro de Ahmed Mubarak Kano, futbolista de Omán que en su carrera jugó uno más, 183. Si suma minutos ante Canadá el próximo jueves, como se prevé, Leo igualará la línea del quinto jugador con más apariciones a nivel selecciones.

Este apartado, como se dijo, es liderado por CR7, con 207 duelos disputados. Lo siguen el kuwaití Bader Al-Mutawa (196) y el malayo Soh Chin Ann (195). Al igual que el goleador portugués, su inmediato perseguidor continúa en actividad, sin embargo, Bader Al-Mutawa, de 39 años, no forma parte del combinado nacional de su país en el último tiempo por lo que se estima que ya no incrementará sus números.

Hasta este viernes, Messi se ubica en el sexto lugar de esta tabla. En los próximos días tendrá la posibilidad de superar la marca no solo de Kano, sino también la del egipcio Ahmed Hasan (184).

Por lo pronto, la Albiceleste tiene tres cotejos en la fase de grupos: enfrentará a Canadá en el debut de la Copa América el próximo jueves 20, se verá la caras con Chile (martes 25) y Perú (sábado 29). En caso de avanzar hasta la semifinal del certamen en Estados Unidos, lo que le aseguraría al menos tener el duelo por el tercer puesto con el premio mayor de disputar la final, el astro argentino podría sumar hasta 188 partidos internacionales.

En otro orden, hay que tener en cuenta que en el título del 2021 contra Brasil, Leo igualó la marca que ostentaba el arquero chileno Sergio Livingstone desde 1953 y se convirtió en el jugador con más partidos (34) en Copa América: jugó seis duelos en Venezuela 2007, cuatro en Argentina 2011, seis en Chile 2015, cinco en Estados Unidos 2016, seis en Brasil 2019 y siete en Brasil 2021. Con tan solo sumar una presentación en este 2024, quedará como líder histórico en solitario.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo ya se prepara para participar en la Eurocopa. El estreno del seleccionado luso será el martes 18 de junio en el Leipzig Stadium frente a República Checa por el Grupo F; luego continuará contra Turquía (22/6) y Georgia (26/6). Hay que tener en cuenta que si logra conducir a su equipo rumbo a la final, el delantero tendrá otros cuatro encuentros por delante en el certamen que se realizará en Alemania.

El atacante del Al-Nassr tiene el récord de más presentaciones en la Eurocopa (25 partidos), y también es el máximo goleador de esa competencia, con 14 tantos.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 130 goles en 207 partidos *

2- Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos

3- Lionel Messi (Argentina): 108 goles en 182 partidos *

4- Sunil Chhetri (India): 94 goles en 151 partidos

5- Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

1- Cristiano Ronaldo (207 presencias con Portugal) *

2- Bader Al-Mutawa (196 - Kuwait) *

3- Soh Chin Ann (195 - Malasia)

4- Ahmed Hasan (184 - Egipto)

5- Ahmed Mubarak Kano (183 - Omán)

6- Lionel Messi (182 - Argentina) *

7- Andrés Guardado (180 - México) *

8- Sergio Ramos (180 - España) *

9- Claudio Suárez (177 - México)

10- Gianluigi Buffon (176 - Italia)

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN COPA AMÉRICA

1- Lionel Messi (34 partidos - Argentina) *

2- Sergio Livingstone (34 partidos - Chile)

3- Zizinho (33 partidos - Brasil)

4- Víctor Ugarte (30 partidos - Bolivia)

5- Yoshimar Yotún (27 partidos - Perú) *

6- Gary Medel (27 partidos - Chile) *

FUTBOLISTAS CON MÁS GOLES EN COPA AMÉRICA

1- Norberto Méndez (Argentina): 17 goles en tres torneos entre 1945 y 1947

1- Zizinho (Brasil): 17 goles en seis torneos entre 1942 y 1957

3- Teodoro Fernández (Perú): 15 goles en siete torneos entre 1935 y 1947

3- Severino Varela (Uruguay): 15 goles en tres torneos entre 1937 y 1942

5- Paolo Guerrero (Perú): 14 goles en cinco torneos entre 2007 y 2019 *

5- Eduardo Vargas (Chile): 14 goles en cuatro torneos entre 2015 y 2021 *

7- Lionel Messi (Argentina): 13 goles en seis torneos entre 2007 y 2021 *

* Están en actividad

Fuente: IFFHS