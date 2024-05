La reacción de Exequiel Palacios cuando le preguntaron por la medalla del Mundial de Qatar tras el conflicto con su ex pareja

Al jugador de Bayer Leverkusen y la Selección le preguntaron si tenía la medalla original del Mundial de Qatar 2022 luego del conflicto con su ex pareja

Exequiel Palacios cumplió una exitosa temporada en el Bayer Leverkusen. Campeón de la Bundesliga y Copa de Alemania y finalista de la Europa League con el equipo de Xabi Alonso, el mediocampista de 25 años regresó a la Argentina para descansar y luego sumarse a la Selección que comanda Lionel Scaloni, con la mira puesta en el inicio de la Copa América.

El campeón del mundo en Qatar 2022 brindó una entrevista en la cual se vio sorprendido cuando se le consultó acerca de la medalla conseguida tras la victoria ante Francia en el estadio Lusail aquel 18 de diciembre y que su ex esposa, Yésica Frías, aseguró haber vendido para pagar una cuota de su departamento.

“No nos metemos en vidas privadas, pero lo único... ¿la medalla la tenés vos?“, preguntó el periodista Ariel Senosiain en el programa No veo la hora, de DSports Radio. ”Sí, las traje para acá para que la puedan ver la familia, los amigos, de hecho fui el otro día a Berlín para luego volver...”, respondió Palacios.

Luego, Senosiain se corrigió para que el jugador le respondiera sobre la medalla de campeón del mundo: “Ah, no. Decía por la medalla del Mundial, con todo el lío que ser armó, pero en eso no nos metemos mejor...”. El ex River Plate dio por terminado el tema y soltó, sin ahondar en detalles: “No, no... bueno... tranquilo, no pasa nada”.

Exequiel Palacios y Yésica Frías en el Mundial de Qatar 2022 con la copa. La pareja se separó y se desató un escándalo

El escándalo de Pala con su ex mujer saltó a la luz en los medios de comunicación cuando Frías expuso los conflictos de pareja que tuvieron con la división de bienes. Yésica explicó en febrero que estaba dispuesta a vender las reliquias del Mundial de Palacios para pagar el departamento en el que vive. “Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, contó en el programa Socios del Espectáculo.

“Es lo que voy a hacer. Voy a subastar todo para pagar mi casa, y a la vez estoy trabajando en las redes. Tengo algunas camisetas, pero yo no se las robé. Son camisetas que me regaló a mí con su consentimiento. No las muestro porque me parece innecesario mostrar algo que me dedicó con amor cuando ya no estoy más con él”, aclaró Frías en febrero pasado. Días más tarde incluso aseguró que ya había vendido una camiseta autografiada por el futbolista y una medalla con la inscripción de Qatar 2022.

Sin embargo, en una transmisión de streaming posterior que realizó, Frías se refirió a la medalla vendida. “Lo de la medalla chicos... Ustedes se piensan... No crean todo lo que se dice, lo mío sí. Pero chicos, ¿cómo yo voy a tener la medalla original acá? Está bajo siete llaves la medalla original. ¿Tan gila con moño voy a ser que tengo acá la medalla?”, afirmó.

Sobre el final de la relación con Palacios, Frías agregó: “No lo tengo que hundir, salgo a contar la realidad de lo que me pasó estando al lado de él y cómo se manejó conmigo. Hoy me demostró que no es buena persona. Que no supo valorar. Y agradecer lo que hice para él y el futuro de nuestra familia. No hay que desearle el mal a nadie y por eso yo no lo voy a hundir, el chabón con sus actitudes se hunde solo. El no querer dejar un departamento de cuarta, como dicen todos, que para mí es re lindo, habla de lo que sos vos”.

Yesica Frias habló de su divorcio con Exequiel Palacios.

OTRAS FRASES DE EXEQUIEL PALACIOS:

- La importancia de Xabi Alonso en el Leverkusen: “El siempre me habla en los entrenamientos y en los partidos me remarca cosas. Que un entrenador haya sido mejor que vos en tu puesto es admirable”.

- El River de Demichelis: “Cuando puedo ver a River, lo hago. Demichelis ha marcado un buen fútbol. Es cuestionado por los resultados pero como hincha le deseo lo mejor a cada entrenador que esté. Tengo compañeros y gente que trabaja ahí y les deseo lo mejor. Cuando River pierde a uno le duele porque lo llevo adentro”.

- El favoritismo de la Selección en la Copa América: “Argentina siempre es favorita y candidata en cada torneo que vaya. Llegamos preparados y somos conscientes de que todos nos van a querer ganar. Pero las selecciones se están poniendo fuertes y la Copa será difícil”.

- Los cuestionamientos a Franco Armani: “Lo veo bien, el Pulpo es una persona espectacular y todo lo que le ha dado a River ha sido admirable. Siempre ha estado en la altura y lo está porque no es fácil ser el arquero de River. Siempre le quieren ganar y los rivales llegan una o dos veces y Franco siempre está preparado. No hablo mucho con él, pero se lo ve con ganas y energías”.

- Su regreso a River: “No voy a mentir, pero todavía falta para que llegue ese momento. Estoy bien en Europa, pero el día de mañana la idea es poder regresar”.

- Su relación con Gallardo: “Hace mucho que no hablo con Marcelo. La última vez fue en mi cumpleaños o el de él que hablamos. Hablo con los chicos de ese grupo de 2018 y tenemos buena relación”.