El contundente posteo del hermano de Dybala luego de que Scaloni lo dejara afuera de la prelista para la Copa América

Paulo junto a su hermano Gustavo (@gustavodybala)

Uno de los campeones del mundo en Qatar 2022 no estaría presente en la Copa América que desde el mes próximo se jugará en los Estados Unidos. Se trata de Paulo Dybala, quien no fue tenido en cuenta por el entrenador Lionel Scaloni en la lista preliminar de 29 jugadores de cara a los amistosos ante Ecuador y Guatemala. Luego la nómina definitiva se reducirá a 26 futbolistas y si bien sus fanáticos aún guardan una esperanza, todo indicaría que La Joya se perderá la cita continental.

En las últimas horas, desde el entorno de Dybala se expresaron sobre esta baja y fue su hermano Gustavo quien lo hizo en una historia de Instagram. “Es imposible no estar triste, pero no olvides que solo no estás. La mami, el viejo de donde quiera que esté y tus hermanos estamos con vos”, fue el inicio del mensaje. “Vamos cabeza, tu familia te ama siempre. Juerrrrrrzaaaaaa ybalaaaaa”, concluyó. Gustavo se muestra en dicha red social con una gran relación con Paulo y abundan las fotos juntos en partidos o en eventos familiares en los que se los ve a pura sonrisa.

Scaloni convocó a ocho volantes y marginó a Dybala, que en la última temporada sufrió seis lesiones y se perdió 16 partidos con la Roma. El mediocampista ofensivo fue suplente en el triunfo ante el Genoa (1-0) por la penúltima fecha de la Serie A, e ingresó cuando restaban 27 minutos para el final, pero en el cierre tuvo que salir -entró Kristensen- y el club no informó si fue a causa de una lesión.

El posteo de Gustavo Dybala (@gustavodybala)

Pese a sus complicaciones físicas, disputó un total de 39 encuentros, marcó 16 goles y brindó 10 asistencias. En cada aparición dejó su sello con su talento para convertir o colaborar en la generación de juego debido a que su calidad de su guante zurdo.

Dybala formó parte desde el inicio del proceso a cargo de Scaloni y hecho fue uno de los que pateó los penales en la definición ante Francia en la final de la Copa del Mundo pasada el 18 de diciembre de 2022. Aunque la decisión de Scaloni tampoco sorprende ya que las reiterados problemas físicos que arrastró el cordobés de 30 años ya lo dejaron afuera de otra de las citaciones del Gringo, como ocurrió en marzo, cuando sufrió “una molestia aductor de su pierna derecha”.

Dybala y su hermano en 2015 (@gustavodybala)

Quien se refirió al tema fue su compañero en la Roma, Leandro Paredes, que sí estuvo dentro de la lista de la Selección. “Lo noté muy triste, como a todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta. Seguramente no sea la mejor noticia para él, pero sé que es lo suficientemente fuerte como para salir de esto”, reveló el ex volante de Boca Juniors.

Otro que opinó sobre el tema fue Rodrigo De Paul, quien dijo: “Scaloni siempre fue claro en ese sentido con nosotros desde el primer momento. Después de ser campeones del mundo nos dijo: ‘Acá hay uno solo que tiene el lugar seguro y es el 10′. Los demás peleamos todos e intentamos hacer lo mejor en nuestros equipos para estar ahí”.

Cabe recordar que como Dybala forma parte de la prelista de 43 hombres entregada a la Conmebol, técnicamente el delantero puede resurgir en la nómina final a confirmarse el 12 de junio. Pero todo indica que deberá ver el torneo por TV, tal como sucedió con el anterior.

El domingo 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 su rival será Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field. Argentina es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago.