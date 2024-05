Erling Haaland, una de las grandes estrellas que no estará en la Eurocopa 2024

Italia defenderá el título en la Eurocopa 2024 que se jugará en Alemania (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Se pone en pausa el fútbol de los clubes. Y salen a la cancha las selecciones nacionales. Del 14 de junio al 14 de julio se disputará en Alemania la Eurocopa 2024, con sede final en el Olympiastadion de Berlín. Los compatriotas, que durante el resto de la temporada suelen ser rivales, se reúnen para pelear por un objetivo en común: el reconocimiento de su país.

Sin embargo, no todos los jugadores llegan a ser considerados. Varios se quedan en el camino y no llegan a jugar una de las máximas competencias que hay en el mundo del fútbol. Esto no es nada nuevo ni excéntrico, sin embargo, sí lo es cuando figuras reconocidas se quedan afuera. O mismo cuando un futbolista de gran presente se queda sin su pasaje. Este año, no es la excepción.

Los vikingos

Sin dudas, la selección noruega al no clasificar dejó a los fanáticos del fútbol con las ganas de ver a dos grandes jugadores. Tienen buena relación cuando se encuentran en los vestuarios noruegos, pero los vikingos fueron las figuras del Manchester City y del Arsenal, que pelearon por la Premier League.

Odegaard y Haaland no lograron ingresar a la Eurocopa de 2024 con su Noruega (Frederik Ringnes/NTB via REUTERS)

Se trata de Martin Odegaard y Erling Haaland. Como merecerlo, se lo merecen, pero el fútbol no se rige por eso. Noruega quedó fuera de la copa tras quedar tercera en el grupo con España, Escocia y Georgia.

Haaland le ganó la pulseada por el título y se consagró campeón de la liga de Inglaterra con los Citizens, además el nueve fue el máximo artillero con 27 goles. Odegaard se tuvo que conformar con la medalla del subcampeón y un tercer puesto en el ranking de asistidores, con diez pases gol. En cuanto a goles, el mediocampista marcó ocho.

Dueños de casa

Los alemanes son los locales y tras quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, quieren cambiar la imagen que dejaron. Además, llegan con la noticia de que será la última competencia de Toni Kroos, el emblemático mediocampista de la selección y del Real Madrid.

Julian Nagelsmann, el técnico de los alemanes, decidió no convocar a Serge Gnabry y Leon Goretzka, compañeros de un Bayern Múnich de mala temporada. Pero el nombre que más sorprende por su ausencia es el de Mats Hummels del Borussia Dortmund, finalista de la Champions League.

Hummels no tendrá su oportunidad con Alemania a pesar de un gran presente con su equipo (REUTERS/Michaela Stache)

Gnabry jugó poco con el gigante alemán bajo la conducción de Thomas Tuchel, distintas lesiones musculares no lo dejaron estar en forma para mostrarse. Goretzka, en cambio, disputó la mayoría de los encuentros por Bundesliga, y diez por Champions. El Bayer Múnich no tuvo el rendimiento esperado en la liga y esto los perjudicó a ambos en la pelea por un puesto en la Eurocopa 2024.

Hummels estuvo alejado de la selección de Alemania por un tiempo, pero fue una de las sorpresas en las primeras convocatorias de Nagelsmann. Sin embargo, y a pesar de llevar a la final de la Orejona al Dortmund tras marcar en la vuelta de la semifinal contra Paris Saint Germain, no tiene su lugar en la competencia. ¿Por qué? Sólo el técnico lo sabe.

Los tres leones

La selección de Inglaterra dio a conocer una lista preliminar de 33 futbolistas, que quedará reducida a 26. Así y todo, el entrenador Gareth Southgate decidió excluir a varias figuras. Los futbolistas que eran habituales en el ciclo del DT, pero que no estarán esta vez, son: Jadon Sancho, Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jordan Henderson.

En cuanto a la ausencia de Rashford, delantero del Manchester United, el entrenador entendió que otros jugadores tuvieron mejor temporada. Simplemente, una decisión futbolística. En cuando al histórico del Liverpool y hoy en el Ajax, Henderson, el técnico contó que la decisión fue por una lesión muscular que sufrió con su club que le impediría llegar con ritmo.

Rashford y Henderson, jugadores claves en el Mundial para Southgate, esta vez quedaron fuera (REUTERS/Hannah Mckay)

En cuanto a las ausencias del extremo del Chelsea, Sterling, y el del Borussia Dortmund, finalista de Champions, Sancho, no se manifestó, solo dejó en claro que son decisiones difíciles que hay que tomar. Además, tiene varios nombres interesantes para ese puesto: Phil Foden, Jack Grealish y Bukayo Saka.

Los galos

Francia es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título en esta edición. No solo por haber sido finalistas del Mundial 2022, sino también por tener a una de las máximas estrellas del fútbol actual: Kylian Mbappé. Además, en un hecho similar al de Kroos, Olivier Giroud confirmó que dejará la Selección tras esta Eurocopa.

Sin embargo, el jugador que no estará y se extrañará es Lucas Hernández. Didier Deschamps no contará con Hernández, central del PSG, por lesión: se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en la semifinal de la Champions ante el Dortmund. Una baja importante para los franceses. Otro nombre que hará falta es el de Raphael Varane, que se retiró de la selección tras caer en la final del mundo contra Argentina.

Lucas Hernández se tendrá que quedar en la enfermería y no será parte de la selección francesa (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Los coronas

La selección de Suecia tiene más de un futbolista que juega en la elite de los clubes del viejo continente. Sin embargo, no logró hacer que conecten y funcionen en conjunto. Quedó eliminada en la etapa clasificatoria, terminó en el tercer puesto del grupo que compartía con Bélgica, Austria y Azerbaiyán.

Así, se quedaron afuera nombres pesados como el de Alexander Isak. Jugador de la Premier League donde defiende la camiseta del Newcastle. El 9, de 24 años, fue una de las máximas figuras de la Premier: quedó tercero en la tabla de goleadores con 21 gritos.

Otra figura que tendrá el mes libre es Dejan Kulusevski, también de la liga inglesa, pero el extremo derecho juega en Tottenham, junto a Cristian “Cuti” Romero. El delantero, también de 24 años, jugó 36 partidos con los londinenses y sumó ocho festejos.

Isak se quedó sin el sueño de representar a su país en esta edición de la competencia europea (REUTERS/Scott Heppell)

Cristiano y compañía

El caso de Raphaël Guerreiro, de la selección de Portugal, es similar al de Lucas Hernández con Francia. Y es que el único futbolista que no estará presente es el lateral del Bayer Múnich y por lesión. El nacido en Francia, pero representante de los lusos, sufrió una lesión de ligamentos y capsular en el tobillo, según informó su club.

El ex Borussia Dortmund era de las piezas claves en el seleccionado del español Roberto Martínez, que tiene como líder a Cristiano Ronaldo. El lesionado lleva 65 partidos jugados con la casaca nacional y fue parte del plantel que se consagró campeón en la Eurocopa del 2016.

Raphaël Guerreiro sufrió una lesión de ligamentos y capsular en el tobillo(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Los defensores del título

Italia llega como defensora del título, pero con una rotación muy evidente en cuanto a nombres; solamente se repiten 11 futbolistas de la edición 2020. Mateo Retegui, el ex Boca, aparece en la nómina. No así Ciro Immobile de la Lazio, tampoco aparece Manuel Locatelli de la Juventus, nombres que solían ser convocados por el técnico Luciano Spalletti.

Dos emblemas que ganaron la Eurocopa pasada, y que no se han retirado de la Azzurra, pero que llevan tiempo sin ser convocados son Marco Verratti y Leonardo Bonucci. El central, de ya 37 años y actualmente en el Fenerbahce de Turquía, transita los últimos años de su carrera y probablemente no regrese a usar la camiseta de la selección. El mediocampista, en cambio, a los 31 años, está jugando en el Al-Arabi de Catar, aunque rumores lo vincularon con un posible regreso al fútbol europeo. Baja sensible para Italia.

Immobile se quedó con las manos vacías, no será el nueve en Italia (REUTERS/Massimo Pinca)

Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali tampoco darán el presente. El primero por una lesión que sufrió con el Aston Villa. Se trata de una microfractura en el pie izquierdo. Por el otro lado, se encuentra el volante italiano que juega en el Newcastle, pero que no puede disputar la Eurocopa por afrontar una sanción por apuestas deportivas.