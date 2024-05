El mercado de pases de San Lorenzo: la renovación “cerrada”, los vencimientos de contratos más conflictivos, el caso Bareiro y el jugador más buscado

San Lorenzo arrastra un empate y una derrota en el inicio de la Liga Profesional (Luis Robayo/ AFP)

San Lorenzo de Almagro tendrá una nueva final cuando el jueves próximo visite a Palmeiras en el marco de la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2024. Con un punto en San Pablo, le alcanzará al Ciclón para avanzar a los octavos de final del torneo internacional. Pero no solo habrá definiciones en el campo de juego, sino también en Boedo, porque cuatro jugadores del plantel deberán firmar sus extensiones de contrato, que vencen a fin de año, para evitar ser colgados por la dirigencia.

Tanto Malcom Braida como Gonzalo Luján, Gastón Hernández y Nahuel Barrios deberán renovar sus vínculos antes del 30 de mayo. Según pudo averiguar Infobae, la situación del Perrito Barrios está encaminada, y en los próximos días firmará hasta el 31 de diciembre de 2025. En cambio, los otros casos están estancados por diferentes motivos. “El Perrito está cerrado y entre mañana y el lunes estaría firmando. En cuanto a Luján y Braida no hay nada definido. Están difíciles las situaciones, pero la semana próxima seguramente sea importante en cuanto a eso”, aseguró una fuente muy importante cercana a la dirigencia.

Respecto al marcador central, es un contexto particular porque está en plena recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en marzo en su rodilla derecha, pero todo indica que no habrá problemas y que renovará por una cuestión de que los clubes están obligados a firmarles las renovaciones a los jugadores que se encuentren lesionados, como sucedió con Ezequiel Cerutti en el 2023, cuando se recuperaba de una fractura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

En lo que refiere a Luján, tanto la dirigencia como su entorno venían charlando e incluso afirmaban desde Boedo que el acuerdo estaba apalabrado. Sin embargo, en las últimas semanas, el defensor que integra el Sub 23 cambió de representante, y ahora las charlas habrían vuelto a foja cero. Esta situación no le conviene al marcador central, ya que la AFA decidió que los futbolistas que estén en conflicto por contratos con sus equipos no serán convocados para estar con la Mayor en la Copa América ni tampoco en el seleccionado juvenil, que se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Perrito Barrios renovaría su contrato con San Lorenzo (Fotobaires)

Según pudo saber este medio, la intención del jugador de 23 años es estampar su firma cuanto antes para no perderse el evento mundial. En cuanto a Braida, no existe un principio de acuerdo entre ambas partes. Este caso, sin dudas, es el más complejo porque hace un tiempo vienen negociando, pero las diferencias son grandes y cada vez parecen más insalvables. Para colmo, el cordobés de 26 abriles tiene varios pretendientes, entre ellos River Plate, y su futuro parece lejos de San Lorenzo. A esta altura, todo indica que se irá con el pase libre en enero y será colgado desde junio, aunque el entrenador Leandro Pipi Romagnoli presiona para utilizarlo hasta su último día de trabajo.

Puertas adentro, el presidente de la entidad, Marcelo Moretti, junto al resto de la Comisión Directiva, decidieron que todo aquel que no llegue al 1° de junio con su continuidad acordada dejará de formar parte del primer equipo. Aunque esta decisión todavía no fue notificada a sus jugadores para que sepan los riesgos que pueden llegar a correr al no firmar en estos días las renovaciones de los vínculos.

En el próximo mercado de pases, la dirigencia tiene pensado desprenderse de tres jugadores: los colombianos Nicolás El Carnicero Hernández, Carlos La Roca Sánchez, y el Pocho Cerutti. En el seno de la directiva aducen que las razones son tres. Primero, la idea es abaratar costos, ya que la institución se ahorraría cerca de 100 mil dólares por mes por el sueldo de los tres futbolistas. Segundo, por sus bajos niveles de juego en los pocos partidos que disputaron. Y por último, para liberar cupos de extranjeros en caso de necesitarlos. A los tres futbolistas, se les vence el contrato el 31 de diciembre y aún no hay negociaciones abiertas para una posible extensión de los vínculos. Aunque desde el entorno de Cerutti aseguran que falta mucho para que se defina el futuro del delantero y que es “difícil que acepte rescindir su contrato”.

En cuanto a las ventas en junio, la dirigencia está al tanto de las posibles salidas de Adam Bareiro y Agustín Giay. El delantero paraguayo es pretendido por River Plate, Boca Juniors y Athletico Paranaense de Brasil. En las últimas horas, el Pipi Romagnoli se refirió a este tema, dejando el claro su postura. “El caso de Bareiro se está hablando mucho de que puede irse. Es muy importante para nosotros, es capitán, goleador y referente. Si eso pasa, somos conscientes de que tenemos que traer un jugador para ese puesto. No sé si se va. Yo por lo que veo, tiene la posibilidad de irse, ojalá que no. Si se puede quedar, mucho mejor, pero por lo que escucho hay más alternativas tanto de Europa como del fútbol local”, sostuvo el director técnico.

Adam Bareiro podría estar jugando sus últimos partidos en el club (Fotobaires)

La información de Infobae apunta a que el delantero de 27 años tomó la decisión de irse de Boedo durante el receso de junio. Si el entrenador así lo dispone, podría enfrentar a Palmeiras en Brasil y estar en los próximos tres partidos por la Liga Profesional de Fútbol, contra Godoy Cruz, Sarmiento y Unión, como también en los 32avos de final de la Copa Argentina contra Chacarita. La cláusula de salida del atacante es de 3,5 millones de dólares, y si un equipo la ejecuta y él acepta, dejará de vestir la casaca azulgrana, más allá de que San Lorenzo avance a la próxima instancia de la Libertadores.

En cuanto a Giay, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y una cláusula de salida de 20 millones de dólares, siendo la más alta que tiene un jugador del primer equipo. Pero, en las últimas horas, varios conjuntos europeos como el Chelsea, el Inter de Milán y el Valencia de España pusieron los ojos en él, y si existe una buena oferta que satisfaga al club y al jugador será vendido.

Por otra parte, la dirigencia y el entorno de Ruben Darío Insua aún no llegaron a un acuerdo para la rescisión del vínculo con el ex entrenador, que vence en diciembre de 2025. El miércoles pasado hubo una mediación laboral en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), pero desde el lado del Gallego no cedieron a la nueva propuesta. En 30 días habrá otra audiencia, aunque en la dirigencia creen que se podría arreglar antes a través de conversaciones que mantendrán. “En el medio habrá charlas. Si arreglan en ese tiempo, la mediación se cancela y se firma lo hablado”, aseguró la misma fuente dirigencial.

En caso de que no lleguen a un acuerdo durante las charlas o en la segunda audiencia, Insua podría llevar a juicio a Moretti y al secretario general del club, Pablo García Lago. Cabe destacar que la relación entre los dos lados no terminó de la mejor manera, porque la CD despidió al DT tras la caída ante Independiente del Valle en Ecuador por la Copa Libertadores, pese a haber firmado una renovación por dos temporadas, compromiso que asumió la actual dirigencia del club.