Caruso Lombardi deja el fútbol uruguayo tras el grave insulto a un árbitro: “No puedo estar cinco partidos sin dirigir”

El argentino Ricardo Caruso Lombardi durante su debut como entrenador del club uruguayo de fútbol Miramar Misiones, en el estadio Luis Franzini de Montevideo (Uruguay). Los dirigidos por Caruso Lombardi cayeron en casa 1-2 ante Nacional. (EFE/Gastón Britos)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi anunció este miércoles que dejará la conducción de Miramar Misiones luego de protagonizar una nueva polémica en Uruguay. El técnico fue expulsado en el partido ante Liverpool (que terminó con derrota 2-1) y, antes de dejar la cancha, lanzó un insulto al juez. “Negro de mierda, jetón”, le dijo, y quedó filmado. El insulto de Lombardi generó un fuerte repudio en Uruguay y un posterior pedido de disculpas del argentino.

Lombardi tendrá este miércoles una reunión con la dirigencia de Miramar Misiones y les anunciará su decisión. “Mi posiciones es irme de Miramar. Yo no puedo estar cinco partidos sin dirigir a mi equipo. Me van a dar cinco partidos de suspensión porque van a usar a mí de ejemplo”, dijo el técnico este miércoles, entrevistado en el programa 100% Deporte de Sport 890.

El entrenador ya les comentó a los dirigentes que no se “sentía bien” con esta situación. Según dijo, a los representantes del club ya les comunicaron la decisión de expulsarlo durante cinco partidos.

El entrenador de Miramar Misiones Ricardo Caruso Lombardi insulta a un árbitro del fútbol uruguayo: "Negro de mierda, jetón"

“Los árbitros y los cuartos están muy celosos con el tema mío después del partido con Nacional. Yo no estoy cómodo, no me siento bien. Me ponen 70 micrófonos, la cámara enfocándome todo el tiempo, esperando algo mío”, dijo en las declaraciones de este lunes. Su referencia fue a que en el debut contra Nacional, el entrenador había sido muy polémico con las críticas al uso del VAR.

Lombardi dijo sentir una “presión extra” por la trascendencia mediática que tiene su presencia. “No quiero perjudicar al club. Yo no soy de protestar de la forma que lo hice el lunes. Reaccioné mal y son cosas que no me suelen pasar a mí”, agregó.

El entrenador argentino contó que llamó al árbitro Javier Feres –a quien insultó en el último partido–, quien le contestó que se alegraba con su llamada. Lombardi le pidió disculpas por sus expresiones y le explicó que reaccionó de esa manera por la expulsión a uno de sus jugadores.

Caruso Lombardi, contra el árbitro en su debut en Uruguay

“Yo me doy cuenta cuando los árbitros me tratan mal. Siento que le caigo mal a los árbitros. Vengo de un país donde estoy enfrentado al poder, estoy enfrentado a full con Tapia. Tapia es amigo del presidente de la AUF”, comentó.

Luego agregó: “A los dirigentes les dijeron que me iban a dar cinco partidos de suspensión. Con este panorama, me voy. No puedo estar cinco partidos sin dirigir, sin entrar a la cancha. Ayer tuve un día amargo”.

Los comentarios de Caruso provocaron la reacción de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), que catalogó como “racistas” las expresiones. “La Audaf considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia. Asume y asumirá siempre su cuota de responsabilidad en el combate a toda clase de discriminación”, expresó la gremial en un comunicado.

Caruso Lombardi, en su debuto contra Nacional

El colectivo afro Atabaque Uruguay, en tanto, pidió que la Justicia actúe después de la expresión del entrenador argentino. “¡Basta de impunidad! Racismo en el fútbol: que actúe la justicia penal. Sucede nuevamente y se acumulan y normalizan las agresiones racistas en ámbitos del deporte”, expresó.

El mánager de Miramar Misiones, Edgardo Lasalvia, había informado que Lombardi puso su cargo a disposición después del partido contra Liverpool. “Siente que puede haber una persecución por su mala relación con el Chiqui Tapia y por la relación de Tapia con algunos jueces. Todo eso excede lo que es 11 contra 11 y Miramar debe mejorar deportivamente”, comentó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Lasalvia se desmarcó de las declaraciones de Lombardi. “No me representa a mí ni a los que formamos parte del club”, cuestionó.