El error garrafal de Agustín Giay en la última jugada que le costó la derrota a San Lorenzo ante Liverpool en Uruguay

Era un empate clavado y sin goles, pero en la última jugada Agustín Giay se equivocó y permitió el tanto de Franco Nicola, que le costó la derrota 1-0 a San Lorenzo en el Estadio Centenario. El equipo azulgrana quedó último en el Grupo F de la Copa Libertadores y está muy comprometido con la clasificación a los octavos de final.

Fue en el quinto minuto extra cuando tras un pelotazo Giay se anticipó a la pelota que también buscaba Nicola, pero en lugar de rechazarla al lateral, intentó dársela de cabeza a Facundo Altamirano. Su palomita fue fallida y el delantero uruguayo aprovechó para robarle la pelota para luego colocarla por encima de un Altamirano que quedó a mitad de camino. El volante argentino quedó en el piso mirando para abajo, desconsolado pese a recibir el aliento de sus compañeros.

Ni los propios orientales esperaban llevarse los tres puntos y la agónica victoria generó una verdadera euforia, ya que ese error de Giay y el gol de Nicola fue la última jugada del partido en la noche de Montevideo. La malograda acción del volante de 20 años fue furor en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X (ex Twitter).

En el debut como entrenador a nivel internacional de Leandro Romagnoli, el Ciclón no ofreció mucho, pero generó algunas situaciones en un encuentro chato donde los locales tampoco arrimaron demasiado.

Las credenciales del elenco argentino estuvieron por la derecha y en el complemento Nahuel Barrios dispuso de dos chances y Adam Bareiro también avisó con un tiro que pasó cerca. El campeón uruguayo se replegó y salió de contra, y Liverpool se arrimó, aunque el propio Giay llegó a evitar un tanto al bloquearle justo el remate a Diego García.

Los minutos fueron pasando y de ambos lados hubo más ganas que ideas y el cotejo se iba a cerrar sin que se saquen diferencias, hasta que llegó la falla garrafal de Giay que le costó la derrota a San Lorenzo.

El conjunto argentino viajó a Uruguay con la esperanza de poder conseguir su primera victoria en la presente edición el torneo más importante del continente. De hecho hubo un buen número de hinchas argentinos que “cruzaron el charco”, pero se llevaron una amargura inimaginable, ya sea por el resultado como por el juego porque el flamante equipo del Pipi Romagnoli no entregó demasiado. El ex volante ofensivo reemplazó en el cargo a Ruben Darío Insua y debutó en el cargo en la igualdad sin goles ante Central Córdoba en Santiago del Estero en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, donde el conjunto azulgrana no pudo clasificarse a los cuartos de final y terminó en la décima posición entre 14 equipos.

San Lorenzo aún no ganó en la presente edición del certamen (empate 1-1 con Palmeiras de local y caída 2-0 ante Independiente del Valle en Ecuador) y con este resultado quedó último en la zona con 1 punto. El Liverpool suma 3. Los dos equipos que tienen 4 unidades, Independiente del Valle y Palmeiras jugarán este miércoles en Ecuador en un duelo en el que estará en juego la vanguardia.

La próxima fecha se llevará a cabo el jueves 9 de mayo. Liverpool recibirá al Palmeiras y San Lorenzo hará lo propio con Independiente del Valle. Ambos cotejos serán a las 19. El equipo santo deberá ganarle a los ecuatorianos para volver a posicionarse otra vez con posibilidades de acceder a la segunda ronda del certamen que supo ganar hace un década.