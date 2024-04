El romance entre el piloto de Fórmula 1 Lando Norris y la modelo Magui Corceiro que reavivó un rumor que tiene como protagonista a una figura del Barcelona

Lando Norris junto a la ex pareja de Joao Felix

El último domingo, el griego Stéfanos Tsitsipás superó 6-1 y 6-4 al noruego Casper Ruud en la final del Masters de Montecarlo y se alzó con su tercer título en uno de los torneos más relevantes sobre el polvo de ladrillo en el circuito masculino de tenis profesional. Más allá de eso, lo que llamó la atención en un sector de la cancha Rainier III fue la presencia de una de las estrellas de la Fórmula 1 junto a una mujer.

Durante la transmisión de la cadena Sky Sport en el Reino Unido, el encargado de dirigir las cámaras capturó a Lando Norris, piloto principal de McLaren, junto a la modelo portuguesa Magui Corceiro. La imagen dio la vuelta al mundo y las revistas llamadas “del corazón” en Europa pusieron en marcha un sinfín de rumores sobre el nacimiento de la relación.

El dato que salió a la luz tras la imagen del encuentro entre ambos fue que, el año pasado, ya habían sido vistos en el Principado, justamente también durante el torneo de tenis que es parte de la gira sobre la superficie camino a Roland Garros. El detalle que no pasó inadvertido para nadie es que Corceiro, de 21 años, estuvo de novia durante un largo tiempo con Joao Felix, quien actualmente es figura del Barcelona, a préstamo desde el Atlético de Madrid. Se separaron en 2023.

Esta es la primera vez en la que los dos son vistos públicamente, más allá de las ocasiones en las que fueron seguidos por paparazzis o personas que los vieron y los grabaron para subir el contenido en las redes sociales. Más allá de la captura durante el evento tenístico, Norris y Corceiro también fueron vistos en otros dos momentos: en una estaban por las calles de Montecarlo mientras el piloto de F1 conducía una Ferrari y, en la otra, ambos aparecieron junto a la hermana del corredor de 24 años, Cisca, y su novio.

Norris junto Corceiro, su hermana y el novio en Montecarlo

“Creo que a la gente no le gusta verme soltera y todos los meses intentan encontrarme un novio, pero estoy ahora mismo soltera”, dijo la modelo hace poco tiempo atrás cuando le preguntaron si estaba en pareja con el piloto que viene de terminar en el puesto 5 en el Gran Premio de Japón que se disputó en el circuito de Suzuka.

Tras su ruptura con Félix, Magui fue contundente en su mensaje ante los rumores sobre una supuesta infidelidad con Norris. “Joao y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde hace algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, comunicó la modelo que a principios del año fue tapa de la revista Forbes en su edición de Portugal.

El año pasado, después de las fotos de él y Corceiro que se viralizaron, el piloto que este fin de semana buscará será protagonista en el GP de China se pronunció en sus redes: “No he tratado de ocultar nada cuando salgo a un restaurante. Puedo hacer lo que quiera. Sé que se hacen muchas suposiciones sólo porque me ven con alguien, lo cual me parece muy gracioso. Si quisiera ocultar algo, siento que puedo ocultarlo bien, pero no estoy tratando de ocultar nada”, expresó.

Y agregó: “Al final del día, si quisiera que mi vida fuera más privada, diría que sí, pero no quiero quedarme en mi casa todo el día y sentarme detrás de una computadora”.

Hay que recordar que, en 2022, Margarida estuvo en el centro de la escena por su supuesta relación con el futbolista español Pedro Porro mientras estaba en pareja con el volante del equipo culé. La historia inició después de un partido del Sporting de Lisboa en la liga local (triunfo 4-0 al Santa Clara) y se hizo viral tras el final del juego cuando algunos futbolistas obsequiaron sus camisetas a los fanáticos, tras una gran temporada en la que el equipo se quedó con la segunda plaza que lo clasifica a la fase de grupos de la próxima Champions League.

El propio club publicó un video emotivo en el que se aprecia el momento exacto en el que Porro se acerca a las gradas y, pese a que varios niños le piden su casaca, él se la entrega a una mujer que se hace un hueco entre los pequeños. Luego, ambos se dan un abrazo y él la besa en la mejilla. De inmediato, los usuarios en las redes sociales advirtieron que la muchacha es nada menos que Corceiro, quien por entonces estaba en pareja con Joao Félix.

Magui Coreceiro es una reconocida modelo

La modelo tiene 21 años y estaría en pareja con Lando Norris