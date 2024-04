Xavi fustigó al Mono Burgos por su comentario contra Lamine Yamal: “Repugnante y condenable”

Xavi habla de los comentarios racistas del Mono Burgos

En España todavía se mantienen los coletazos que dejó el comentario desafortunado de Germán Burgos contra Lamine Yamal previo al partido que disputaron PSG y Barcelona por los cuartos de final de la Champions League. “Si no le va bien, termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”, fue la frase del Mono luego de que el futbolista español de ascendencia marroquí hiciera jueguitos con la pelota antes de que comenzara el match. Esa declaración le costó al entrenador argentino su puesto de trabajo como comentarista en Movistar+.

Luego del 3-2 a favor de los catalanes en París, desde el departamento de prensa de la entidad culé le advirtieron a la señal que los protagonistas no iban a hacer declaraciones ya que se sentían ofendidos por los dichos del ex ayudante de campo del Cholo Simeone en Atlético Madrid.

“Ojalá hubiese tenido yo la habilidad de este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Es una cosa que hablamos de fútbol, nada más. SI alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad no fue la intención. Uno a veces va haciendo una humorada, te vas metiendo en problemas, y en estas épocas tenes que adaptarte a todo y en eso estamos”, fueron las disculpas de Burgos, que al parecer no alcanzaron en el Barça puertas adentro, según dejó entrever Xavi Hernández.

El ex ayudante de campo de Diego Simeone lanzó un comentario al aire sobre el jugador Lamine Yamal que generó polémicas

En conferencia de prensa, el DT de los blaugranas dio su parecer. Un periodista le consultó: “¿Cómo está Lamine Yamal después del comentario racista, repugnante y condenable del Mono Burgos y las posteriores risas? ¿Qué te parece también a ti y cómo está Lamine teniendo en cuenta todo lo que se generó en torno a esto?”. Xavi fue contundente: “Tu los has dicho, repugnante y condenable, pues ya está. Contigo por completo y Lamine está bien, está tranquilo y está feliz. No hace falta hablar más”.

La cadena televisiva española compartió un comunicado en sus cuentas oficiales: “Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente. Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”. Luego, procedió a dar de baja del panel a Burgos.

El Mono también compartió un texto en sus redes sociales: “Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social. Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario. El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte, ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!”.