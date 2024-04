Un futbolista de Nacional de Montevideo quedó maravillado con el Monumental: “En Uruguay no tenemos una cancha como la de River”

Diego Polenta (Nacional) elogia la cancha de River

La historia entre River y Nacional ya había concluido. El Millonario se impuso 2-0 ante el Bolso por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Libertadores y se apoderó del liderazgo de la zona. Ya en conferencia de prensa, algunos de los protagonistas brindaron su testimonio y fue el capitán del equipo uruguayo, Diego Polenta, el que llamó la atención con una declaración sin cassette.

“Felicito al rival. Creo que no tenemos una cancha como esta en el fútbol uruguayo. No hay. La verdad, sorprendido, no con el entorno sino con el campo de juego. Tendríamos que copiar un poquito lo que es eso porque la verdad es espectacular”, fue la sentencia del defensor de Nacional, que se fue maravillado tras disputar un partido por primera vez en el Monumental luego de su renovación.

Pero eso no fue todo, ya que Polenta inclusive vinculó el estado del césped de la cancha riverplatense con el resultado final en la chapa: “Obvio que se nota, si nosotros jugamos en canchas que ustedes saben bien. Cuando salimos así, se nota mucho. La pelota a ellos les pica y les queda en el pecho, a nosotros nos pasa por arriba. Eso es cuestión de acostumbrarse también. Eso, a la hora de jugar, a la hora de competir internacionalmente, nos cuesta un poco por ese sentido. Creo que va más rápido de lo normal”.

Al mismo tiempo, Polenta se refirió a la decisión que tomaron las autoridades locales de no dejar ingresar banderas ni percusión al público visitante: “La gente de Nacional siempre está. Agradecidos por el apoyo que nos dan, tanto de visita como en casa. Y un mensaje para las autoridades: es una vergüenza que se pierda el folclore de las banderas, los bombos... lamentablemente seguimos con este tema que me molesta mucho porque en realidad el folclore, las banderas y la gente que venga es una cosa que a nosotros los uruguayos no nos gusta”.

Y añadió: “Nos gusta jugar de visitante o de local y que la gente pueda acompañar y que pueda traer sus instrumentos también. El mensaje para las autoridades porque es un atraso total”.

ÁLVARO RECOBA ANALIZÓ LA DERROTA DE NACIONAL EN NÚÑEZ

El Chino Recoba da indicaciones durante la derrota del Bolso ante River (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Tuvimos un par de situaciones que no pudimos concretar. No se si nos faltó algo, encontramos un rival muy bueno. Nos quedó la sensación de que podíamos un poco más, pero creo que lo intentamos. Fuimos hacia adelante”, fue el análisis del Chino.

La siguiente jornada verá a Nacional actuando en casa ante Deportivo Táchira el miércoles 24 de abril (a partir de las 19). A su término, River visitará a Libertad en Paraguay (comenzará a las 21). Vale mencionar que el martes pasado Libertad derrotó 3-0 a Táchira en Asunción. En tanto, Nacional y River volverán a verse las caras, en Montevideo, el martes 7 de mayo (desde las 21) por la cuarta fecha de la zona.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO H

River 6 (+4)

Libertad 3 (+1)

Nacional 3 (0)

Deportivo Táchira 0 (-5)