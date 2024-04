Una leyenda de la selección de Italia comparó el derby de Roma con el Superclásico argentino

Una gloria italiana comparó el derby de Roma y Lazio con el Superclásico

El fin de semana se paralizó Italia por el derby que protagonizaron Roma y Lazio en el mítico estadio Olímpico de la capital europea. El triunfo por la mínima diferencia de la Loba gracias al gol de Gianluca Mancini quedó opacado por el gesto que improvisó el futbolista luego de la victoria. Eufórico por haber sido el principal protagonista, comenzó a agitar una bandera del equipo rival que tenía un ratón en referencia a sus adversarios.

La polémica tomó una repercusión internacional y el fiscal de la Fiscalía Federación Italiana de Fútbol (FIGC) abrió una investigación y participó de una calurosa discusión en el estudio de TV del programa Pressing, donde estaba presente la leyenda de la Azzurra Christian Panucci. El ex jugador que ha disputado numerosos clásicos a lo largo de su carrera argumentó su postura con una llamativa comparación: “El derby de Roma es diferente de todos los demás partidos”, comenzó con su relato. Y de inmediato continuó: “Es el derby de las burlas, los jugadores llegan tan emocionados que cuando estás en el campo te transformas. Nunca habría hecho un gesto así , precisamente por mi cultura, vivo en Roma desde hace 25 años y nunca me he burlado de los jugadores de la Lazio, pero esto es como el Boca-River, porque no ves algo así en otros lugares””.

Mientras tanto, Gianluca Mancini podría recibir una sanción económica de 4.000 euros por celebrar el triunfo ondeando una bandera con los colores del Lazio y una rata a modo de escudo. Terminado el duelo más importante de la capital italiana, “el hombre más feliz del mundo” -tal y como declaró él mismo al medio DAZN- se acercó a la Curva Sud para apoderarse de una bandera de uno de los romanos de color azul y blanco -los del Lazio- con una rata gigante en el medio.

Gianluca Mancini y su polémico festejo. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Pese a que en declaraciones al canal oficial del club asegurara que no sabía que la bandera llevaba esa provocación, porque era la primera que le dieron los aficionados, la Fiscalía Federación Italiana de Fútbol abrió este domingo una investigación para valorar lo sucedido. “Tomé la primera bandera que me dieron, son cosas que empiezan y terminan ahí. Sin faltarle el respeto a nadie, pido disculpas, sólo quería celebrar con la afición”, dijo Mancini liego de celebrar el triunfo ante su gente.

La Fiscalía deportiva está revisando ya las imágenes por una posible violación del artículo 4 del Código Deportivo. Lo más probable es una multa económica, tal y como aseguró el abogado Angelo Cascella. En declaraciones brindadas a la agencia internacional EFE, el experto en derecho deportivo y antiguo miembro del Tribunal de arbitraje deportivo (TAS) europeo descartó casi por completo una sanción deportiva y especuló con la multa que deberá abonar el futbolista.

Si se tienen en cuenta los antecedentes, se han dado casos similares en los últimos años que han acabado todos con multa económica y sin sanción deportiva después de llegar a una acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. El último ejemplo se ampara en lo que le sucedió a varios jugadores del AC Milan, entre ellos el francés Theo Hernández, quienes tuvieron que pagar 4.000 euros después de ofender al Inter en la celebración del Scudetto de 2022. También Nicolo Zaniolo, que como jugador de la Roma celebró al Conference League con un cántico contra la Lazio que se saldó de la misma manera.