Salah le hizo una particular recomendación a Alexis Mac Allister y eligió a sus tres futbolistas argentinos favoritos

Mohamed Salah y Alexis Mac Allister demostraron ser grandes socios dentro de la cancha. De su mano, Liverpool está en lo más alto de la Premier League y se anima también a dar batalla en el ámbito continental (afrontará los cuartos de final de la Europa League). En una entrevista con ESPN, el egipcio se refirió a la valía que tiene el futbolista argentino para el equipo conducido por Jürgen Klopp.

“¿Cuán bueno es Mac Allister? Es bueno. ¡Es muy bueno! Sí, el último partido me dio una asistencia. Sobre todo es un gran chico y siempre está intentando mejorar”, fue lo que mencionó Mo, haciendo referencia a la victoria contra Brighton (2-1) en la que Alexis lo habilitó para el gol que definió el match y no al último triunfo frente a Sheffield United en el que el que desniveló fue el ex Boca y Argentinos Juniors con un bombazo impactante.

Al margen de los elogios, Salah le cuestionó una faceta del entrenamiento al campeón del mundo: “Necesita un poco más de empuje en el gimnasio. No es que no vaya, solo necesita ir un poquito más en mi opinión”. No obstante, el africano que ya ganó 8 títulos con Liverpool, incluido el Mundial de Clubes en Qatar en 2019, aclaró: “Es muy profesional, se cuida mucho, cómo se alimenta y entrena”.

Salah no fue el único que se deshizo en elogios para con el 10, ya que Klopp había hecho lo mismo hace algunas horas: “Es un jugador súper importante para nosotros. Es un maravilloso jugador y chico. Estoy feliz que lo tengamos en Liverpool. Es un jugador realmente bueno, en la primera mitad jugó de cinco, pero sabíamos que podíamos moverlo un poco más arriba y que jugara de ocho, después a doble cinco. Su parte defensiva es buena, pese a que mucha gente dudaba. Y marca este tipo de goles (por el que le convirtió a Sheffield). Los dos mayores gritos de la temporada provienen de él. Después vino el tiro libre (pegó en el travesaño), qué locura. Qué jugador”.

Era casi una obviedad que Mac Allister iba a ser uno de los jugadores elegidos por Salah cuando le preguntaron quiénes eran sus argentinos favoritos. Otro que caía de maduro era Lionel Messi. Pero además, el egipcio sorprendió con un tercero: “Aparte de Mac Allister, Messi. Amo a Messi. Messi es Messi y lo amo. También amo a Batistuta. Una vez en Argentina, creo que cuando estuve allí, conseguí su camiseta”.

Tal es el furor que causa Mac Allister en Liverpool que la prensa británica se rindió ante el nuevo héroe del elenco conducido por Jürgen Klopp. “Mac on top”, tituló The Sun, con el mediocampista en portada, jugando con la posición que los Reds ocupan en la tabla de posiciones, por encima del Arsenal y el Manchester City. Y bautizó a Alexis como “rocketman” u hombre cohete, como la canción de Elton John, que le dio nombre a su exitosa biopic, protagonizada por Taron Egerton.

Todos los medios fueron una oda a sus condiciones. Liverpool Echo lo calificó con 9 puntos. “Apareció Mac Allister con un momento decisivo que permitió a los Rojos regresar a la cima de la tabla. El as argentino, un jugador clave en esta parte crucial de la temporada, concretó un gol en la esquina superior desde el borde del área cuando faltaban 14 minutos”, lo elogió el Mirror, entre otros.