Messi sorprendió a un grupo de fanáticos a la salida del predio de Inter Miami: el gesto de Antonela que facilitó el encuentro

El ídolo del fútbol sorprendió a un grupo de argentinos que se encontraban esperándolo a la salida del entrenamiento del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ausentarse en el campo de juego pero estuvo presente en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde Inter Miami cayó 2-1 ante Rayados de Monterrey en el choque de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions. El capitán de las Garzas continúa con la recuperación de su lesión muscular en el isquiotibial derecho y sorprendió a un grupo de fanáticos que lo esperó a la salida del entrenamiento.

El gesto del ídolo del fútbol quedó registrado en los teléfonos celulares de los aficionados, que al ver la camioneta que transportaba al campeón del mundo, se abalanzaron y no dudaron en rogar que frenara el vehículo para poder saludarlo y obtener una fotografía.

La sorpresa fue total, ya que Antonela Roccuzzo, quien estaba al frente del volante, frenó el automóvil para que los fanáticos pudieran cumplir el sueño de estar cara a cara con Messi. El jugador de 36 años bajó su ventanilla y saludó a las personas que se le acercaron. “Me muero, me muero, no lo puedo creer”, gritaron mientras una mujer aprovechó para tomarse una selfie con el astro rosarino. “Anto, con vos también”, le solicitó a la esposa de Leo.

“¿Te puedo dar un abrazo, te puedo dar la mano?”, rogó otro de los chicos que tenía puesta la camiseta de la selección argentina, con la voz quebrada, a lo que Messi accedió con naturalidad. Luego de lograr su cometido y sacarse una foto con su ídolo, los fanáticos le agradecieron: “Gracias Leo, te amo Leo, te quiero mucho en serio”.

El gesto de Lionel Messi con tres fanáticos argentinos que le pidieron una foto a la salida del entrenamiento de Inter Miami (Captura video)

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y los tres argentinos cumplieron el sueño de darle la mano y sacarse una foto con Lionel Messi, quien gentilmente accedió a los pedidos, a pesar de que se encontraba arriba del coche en una calle transitada.

En cuanto al posible regreso de Messi a las canchas, Gerardo Martino explicó luego del partido ante Monterrey que evaluarán la salud del goleador “día a día”. “En función a lo que pase en estos tres o cuatro días se definirá”, argumentó el Tata. Y agregó: “Es un partido importante, pero la temporada es larga”. En la mirada del estratega con pasado en la selección argentina no había ningún espacio para los riesgos innecesarios. Y cuando pegó la planilla oficial en la puerta del vestuario para que todos observen a los once elegidos para afrontar el compromiso ante Rayados, La Pulga no estaba. “Si se corre algún riesgo, seguramente se esperará un poco más”, fue otras de las justificaciones del DT.

A pesar del contexto y de la obligación al triunfo, Messi ha estado entrenando en los días previos a la par del resto del plantel, pero la decisión de Martino fue la de evitar riesgos para que Leo pueda afrontar sin dificultades los próximos compromisos. El sábado 6 de abril, Inter recibirá a Colorado Rapids por la MLS y el miércoles 10, las Garzas jugarán la revancha en México ante Rayados, al que deberán vencer para avanzar a semifinales en la Concacaf Champions.