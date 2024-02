La contundente respuesta de Wayne Rooney cuando le consultaron si el gol de chilena de Garnacho fue mejor que el suyo contra el Manchester City

Wayne Rooney reconoció que la chilena de Garnacho fue mejor que la suya frente al Manchester City

La Premier League está lista para recibir una nueva edición del clásico de Manchester el próximo fin de semana, cuando el City y el United se vean las caras el domingo 3 de marzo desde las 12.30 -hora argentina- en el Etihad Stadium. Las presencias tanto de Julián Álvarez como de Alejandro Garnacho están prácticamente aseguradas y quien opinó del mítico duelo antes de la patada inicial fue Wayne Rooney. El punta, que marcó una impresionante chilena a los Cityzens en 2011, no pudo evitar la comparación entre su pirueta y la de Garna ante el Everton a fines de 2023.

Gary Lineker se encargó de poner el tema sobre la mesa. “Manchester City enfrenta el fin de semana al United. ¿Alguna vez anotaste un gol decente en ese partido?”, lanzó el ex delantero en BBC Sport. A continuación, uno de los panelistas siguió la secuencia apuntando directamente a la maniobra que Rooney realizó en el clásico: “¿Fue con la canilla el gol o no?”. Siempre humilde, Wayne bromeó con su impresionante acrobacia en Old Trafford. “Yo siempre dije que es más difícil anotar con la canilla que con el pie. Es una técnica más difícil para marcar honestamente, la verdad que no lo sé”, detalló con una sonrisa.

El conductor se animó a preguntarle al histórico goleador por la chilena que Alejandro marcó frente al Everton en la fecha 13 de la Premier League 2023/24. “¿Fuiste usurpado por Garnacho? ¿Cuál fue mejor?”, consultó. Sin dudar ni un segundo, la leyenda de los Red Devils reconoció que el tanto del argentino nacionalizado fue superior: “Creo que la de Garnacho fue mejor”.

La inolvidable chilena de Wayne Rooney frente al Manchester City ante la mirada de los hinchas en Old Trafford (Foto: Action Images)

En el momento que la pelota cruzó la línea del arco en el Goodison Park, el gol se posicionó como un firme candidato al Premio Puskas que la FIFA entrega en cada gala del The Best a inicios de año. Vale recordar que el mismo no fue elegible para para la gala de 2024, sino que aplicó para el de 2025 y en la última ceremonia fue el brasileño Guilherme Madruga fue quien se quedó con el galardón por otra chilena espectacular en el partido entre Botafogo SP frente al Novorizontino.

El elogio de Rooney para Alejandro Garnacho seguramente llegará a sus oídos ya que se trata de una leyenda del Manchester United. El delantero jugó 31 veces contra el City a lo largo de su ciclo en los Red Devils y cosechó 13 victorias, seis empates y 12 derrotas. Además marcó un total de 12 goles y repartió tres asistencias en sus enfrentamientos contra el rival de la ciudad.