La revelación sobre Rodrigo Villagra: su representante contó por qué rechazó a Boca y se decidió por River

El representante de Rodrigo Villagra contó que Boca lo quiso

Que Rodrigo Villagra hizo todo lo posible para ponerse la camiseta de River Plate no es novedad. Aunque su representante brindó detalles de lo que fue la negociación con Talleres de Córdoba y el interés de importantes instituciones que se fijaron en él y quisieron contar con sus servicios en el último mercado de pases. Del llamado de Boca Juniors y su negativa rotunda, al club mexicano que estuvo cerca de ficharlo y el Inter Miami que metió la nariz antes de darle el sí al Millonario.

“Llamó Boca, pero les dijo la verdad, que era hincha de River. ¿Cómo podés competir con un pibe que es fanático de River? Vos le ponías al Real Madrid y Barcelona, pero él se iba a River. Apareció Boca y lo bajó. Cuando apareció River, hizo todo para ir”, fue la sentencia de Román Díaz, aquel ex mediapunta que pasó por Lanús y San Lorenzo, entre otros clubes, que hoy es representante y maneja la carrera del mediocampista de 23 años.

Antes de que River le presentara una oferta formal, fue Inter Miami el que se contacto para que se sume al equipo dirigido por el Tata Martino. “Al principio dijo ‘me voy a jugar con Messi’”, reconoció en el programa Guardia Alta su agente, que aseguró que la historia se modificó cuando el Millonario surgió como nueva opción. “Se había caído lo de Monterrey y me fui a Córdoba con él. Lo acompañaba al club, un día estaba bien y al otro mal. Hasta que surgió lo de River, él estaba entre dos clubes. Con River ya nunca dudó”.

Villagra se dio el gusto de presenciar su primer Superclásico con la Banda (REUTERS/Cristina Sille)

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, le lanzó munición pesada a Villagra una vez que se llevó a cabo la operación con los de Núñez. Al respecto, Román Díaz mencionó: “Salieron cosas que no son verdad, nunca se peleó con un compañero ni discutió con Fassi ni con nadie. Uno entiende el juego, pero no está bueno porque es un chico muy sano que dio todo por ese club”.

Al mismo tiempo, Román Díaz reconoció la charla que tuvo con el mandatario de la T: “La única cosa que le dije a Andrés es que le diera la posibilidad, que hiciera todo lo posible porque él quería jugar en River desde el minuto cero. Vos le podés traer mañana a un equipo y él va a ir a River Plate”.

Por último, Díaz repasó los momentos de tensión que vivieron en plena revisión médica cuando casi se cae la transferencia al Millonario: “Rodrigo se estaba haciendo los estudios en la clínica y me dijeron ‘se cayó’. ¿Qué, en la cinta? Yo estaba para tirarme por la ventana. Rodrigo me miraba y me hacía señas (pulgar arriba), pero en un momento no lo podía disimular. No lo podía mirar cuando me dijeron que se caía”.

Y concluyó: “Él hizo mucho, la peleó, se entrenó, un día estaba bien y otro mal, pero se fue de ese club y nunca declaró nada. Nunca tuvo un problema ni conflicto con ningún compañero ni dirigente. Él lo único que pedía era ir a River, era su sueño”.