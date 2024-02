La reacción de Miguel Borja cuando le preguntaron por qué no fue a Boca Juniors tras el llamado de Riquelme

Miguel Borja contó cuando lo llamó Riquelme

Miguel Ángel Borja es una de las figuras del River de Martín Demichelis, pero el domingo fue suplente en el Superclásico ante Boca Juniors y no pudo anotarse en el marcador. Tuvo una jugada clara mediante un cabezazo que encontró bien ubicado a Chiquito Romero, con quien tuvo un entredicho sobre el final. Sobre esta rivalidad con el Xeneize habló en una entrevista publicada por el peluquero colombiano Yonier Cuero, conocido como “Al corte con Yaca”.

Al ser consultado por el llamado de Juan Román Riquelme para ir a la Ribera a mediados de 2021, Borja reaccionó con una sonrisa buscando complicidad con alguien más que estaba detrás de cámara y argumentó por qué le dio la negativa al actual presidente xeneize: “Son momentos, momentos en los que uno toma decisiones. Y la decisión familiar fue permanecer en Junior (de Barranquilla). Estaba en Junior, eso fue en plena Copa América)”. Aquel certamen continental en el que participó con la selección colombiana y fue eliminado en semifinales por la Argentina de Lionel Scaloni.

Fue una época en la que en Boca escaseaban los centrodelanteros y eran Sebastián Villa y Norberto Briasco los que se turnaban para aparecer en la ofensiva, junto a un joven Luis Vázquez, tras el retiro de Carlos Tevez. En ese momento, Junior cedió a Borja a Gremio de Porto Alegre, pero el 9 volvería al semestre siguiente para ponerse otra vez la camiseta del Tiburón, antes de recalar en el Millonario a mediados de 2022.

Miguel Borja, en acción durante el último Superclásico (REUTERS/Cristina Sille)

Al margen de esta disyuntiva, a Borja también lo pusieron en aprietos con otra consulta: ¿Gallardo o Demichelis? “Los dos son muy buenos”, fue la contestación del colombiano que, además, armó un ranking con los mejores futbolistas del mundo y ubicó a todos los de River: “Armani y el chileno (Paulo) Díaz para que me defiendan. Un Nacho (Fernández) para que me genere y a (Andrés) Herrera como para que me tire buenos centros aunque la cancha sea cortita”. ¿El quinto? Se puso a él mismo, mientras que no descartó ser entrenador en el futuro.

A la hora de rankear a los mejores delanteros colombianos que vistieron la Banda en Núñez, enumeró: Juan Pablo Ángel, Rafael Santos Borré, Radamel Falcao García y... “Hace poco Teo Gutiérrez me felicitó porque lo había igualado, me escribió”.

Otra de las llamativas respuestas de Borja fue justo después de hablar de Dios. Como “Atleta de Cristo”, el ex Olimpo de Bahía Blanca expresó que “no hay que dejarlo nunca en el banco de suplentes”, a lo que el entrevistador le retrucó: “Entonces Demichelis no podría dirigir ahí”. Después de reírse por el comentario, en base a su última suplencia, remarcó: “Los entrenadores van creciendo y él (por Demichelis) lo dijo cuando llegó, que se iba a equivocar e iba a acertar. Todos los técnicos del mundo han acertado y se han equivocado”.

Y cerró con una experiencia personal: “Yo fui dirigido por uno de los mejores que fue Felipe Scolari, Felipao, campeón del mundo en 2002 con Brasil. Y después en el Mundial 2014 recibió 7 goles de Alemania... Por eso no deja de ser uno de los mejores de la historia. De eso se trata el fútbol”.