La frase de Miguel Russo que expuso a Valentín Barco ante el gran presente de Cristian Medina en Boca Juniors

Valentín Barco y Cristian Medina fueron dos de las joyas de la cantera de Boca Juniors que surgieron en este último tiempo. En el último mercado de pases, el Colo eligió hacer uso de la cláusula de rescisión y pasó al Brighton de Inglaterra, donde por el momento no tiene el lugar deseado ya que su nuevo entrenador aduce que no está preparado para la alta competencia en Europa.

Te puede interesar: La contundente respuesta del entrenador del Brighton cuando le plantearon por qué no cita al Colo Barco

El Negro, en tanto, cada día que pasa se asienta más en el Xeneize y anotó un gol que le sirvió para empatarle a River Plate en el estadio Monumental el pasado domingo, tras una gran actuación personal.

Miguel Ángel Russo fue el entrenador que los puso a ambos en la Primera de Boca Juniors en 2021, donde en este nuevo paso por el Xeneize celebró el campeonato de Primera División y la Copa de la Liga.

Te puede interesar: El Colo Barco compartió varias fotos en el gimnasio y su particular uniforme causó furor entre sus seguidores

En una entrevista con Emiliano Nunia para Súper Deportivo (Radio Villa Trinidad) entregó algunos conceptos sobre los tiempos que corren en los que el futbolista no busca afianzarse sino que “corre detrás del dinero”. Si bien no puso como ejemplo al Colo Barco, sí destacó que Medina con 21 años esté atravesando un gran momento y le aconsejó permanecer algunos años más para irse como jugador más completo “y de otro nivel”.

La frase de Russo que expuso a Valentín Barco ante el gran presente de Medina en Boca

“Medina es un pibe bárbaro. Calladito y humilde. Está siempre bien, no hace declaraciones raras, le interesa siempre jugar al fútbol. Me alegro porque ha tenido una buena formación conmigo. Teníamos a Campuzano, Varela y jugaba Barco, Zeballos, Vázquez, un montón de chicos que hice debutar. Me alegro por ellos porque siguen creciendo, son muy jóvenes, son Sub 23 y todavía tiene un camino larguísimo. Van acumulando experiencia, van creciendo y creciendo. Cuánto más tiempo tenga en primera división y en Boca van a ser distintos”, destacó el DT de Rosario Central.

Te puede interesar: El boletín de calificaciones del Superclásico: Medina, figura y motor de Boca, y la velocidad de Solari como llave para River

Y luego, analizó el momento que atraviesan las jóvenes figuras: “Hoy todo el mundo corre por algo negativo que es el dinero, pero estar en Boca y ser futbolista de la primera división el crecimiento que tenés es muy alto y grande. Considero que la edad justa para que pueda salir es a los 25 ó 26 años, porque 4 ó 5 años como titular en la primera de Boca y después sos de otro nivel, pero bueno a muchos les cuesta entender, porque todo el mundo presiona”.

Para cerrar, Miguel dejó una frase tan dolorosa como cierta con relación a dicha presión de los adultos por los niños que sueñan con ser futbolistas: “Cambió todo, antes para jugar al fútbol había que esconderse para que no sepan nada. Ahora no, tenés 10 u 11 años y tus papás ya no quieren trabajar más, quieren vivir del hijo y eso no es bueno. El retroceso que tenemos es grande”.