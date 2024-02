Estallaron los memes tras el empate en el Superclásico con el foco puesto en Cavani y la pelea Lema vs. Armani

Los goles de Pablo Solari y Cristian Medina definieron que el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors finalice con un empate 1-1 en el Estadio Mâs Monumental. El encuentro tuvo intensidad por momentos, pero careció de grandes definiciones para darle un resultado favorable a uno de los dos protagonistas del partido más importante del país.

Las redes sociales se mantuvieron activas con los tradicionales memes como es habitual durante todo el cotejo, apuntando inicialmente contra la falta de gol del uruguayo Edinson Cavani. El hombre del Xeneize lleva 20 presentaciones entre todas las competencias y contabiliza tres anotaciones (Palmeiras por Copa Libertadores, Talleres de Córdoba en Copa Argentina y Platense en Liga Profesional). “Para mí es un futbolista sensacional. Lo saqué porque sentí que estaba cansado, pero Edi es un futbolista increíble. No está convirtiendo, sí, ya va a convertir. Lo que trabaja, lo que entrena: entrena como juega en los partidos. Para cualquier entrenador es realmente muy, pero muy bueno, es un ejemplo. El primero en llegar, el último en irse. Entrena, es híper profesional. Nos exige a nosotros como cuerpo técnico estar en absolutamente todos los detalles. Uno que ama esta profesión y tiene el deseo de querer crecer cada día más, tener un futbolista de la talla, la jerarquía, del recorrido que él tiene, primero es un placer y un gran aprendizaje también”, fue la férrea defensa del futbolista de 37 años que ensayó el entrenador Diego Martínez a pesar de las críticas.

Y completó: “¿Falta el gol? Claro, pero no tengo dudas que ya lo va a hacer. Lógicamente él vive de esto y todos los delanteros necesitan esto. Pero para mí un jugador es algo más integral, un todo y nos está dando un montón de otras cosas. Es verdad que a veces no lo podemos terminar de valorar porque uno entiende que el delantero es el que tiene que finalizar y hacer los goles. No tengo dudas que Edi va a hacer muchísimos goles y nos va a dar muchísimas alegrías”.

El feroz cruce entre Armani y Lema tras el Superclásico

Aunque Cavani no fue el único apuntado en redes, también los usuarios hicieron especial hincapié en la discusión entre Franco Armani y Cristian Lema en medio de un reclamo al árbitro Yael Falcón Pérez. El arquero le lanzó un cortito a la espalda y el defensor respondió con una serie de frases hirientes.

Otro tema que no pasó por alto el hincha de River fue la frase que lanzó Martín Demichelis en la conferencia y convirtió en tendencia el término “con 7″, a raíz de la declaración del DT millonario: “Si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores seguramente no esté respetando la historia de River. Por más que ponga un equipo extremadamente ofensivo puedo perder, pero intentamos ser siempre protagonistas. No sé el objetivo, el planteo o si estarán contentos o no; nosotros contentos con el empate no estamos”. El combinado de Martínez terminó en cancha con Luis Advíncula, Lema, Jorge Figal, Lautaro Blanco, Frank Fabra, Lucas Blondel y Nicolás Valentini.

LOS MEMES