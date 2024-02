“Sí, yo era ese cono”: la reacción del futbolista que Lionel Messi gambeteó en el piso

Auto pase con un rival en el piso: la increíble jugada de Messi ante Inter Miami

El debut de Inter Miami en la nueva temporada de la MLS fue color rosa como su camiseta: derrotó en casa 2-0 a Real Salt Lake y los fanáticos ya empezaron a ilusionarse con ganar su primer título de liga de la mano de Lionel Andrés Messi. El astro argentino no convirtió, pero se lució en el triunfo de las Garzas y -nuevamente- dio vuelta al mundo una de sus jugadas: el autopase frente a un rival que estaba tirado en el suelo y prácticamente no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Andrew Brody se burló de sí mismo en las redes sociales.

Corría el minuto 43 cuando la Pulga se volcó en ataque y desde la puerta del área hizo la diagonal hacia la medialuna. En pleno amague con rematar, se encontró con un rival tirado en el piso que acusaba una lesión. Lejos de complicarse, el astro argentino pinchó la pelota y lo superó sin inconvenientes, generando un autopase espectacular para meterse en el área. Si bien la acción no terminó en gol, fue muy destacada tanto por la transmisión y el público presente en el Fort Lauderdale como por los usuarios de las redes sociales.

“Desbloqueó una nueva jugada”, “gambeteó al rival como si fuera un cono” o “nunca te dejas de sorprender”, fueron algunos de las decenas de comentarios al respecto. Mientras otros pidieron que le entreguen otro Balón de Oro, por hacerlo ver tan fácil, otros bromearon con la entrevista post partido al jugador de Real Salt Lake que fue superado mientras se encontraba en el piso. Y brody, pasados algunos días, también comentó en tono de sorna cómo fue protagonizar esa maniobra.

La publicación del defensor estadounidense que se autodescribió como un "cono"

“Para aquellos que preguntan… sí, yo era el cono en el piso ahí”, fue el mensaje que publicó Brody junto a las capturas del instante en que Messi se auto asiste para rematar de zurda. El defensor norteamericano estaba sentido y no percibió que el 10 del Inter Miami lo atravesó y casi marca un tanto de no haber sido por el bloqueo providencial de un compañero. A horas de que la escena diera vueltas por todo el mundo, el neoyorquino se tomó el tema en broma y aprovechó su fama pasajera para demostrarle a todos su sentido del humor.

Una ex figura de la selección estadounidense también se refirió a la jugada viral en los medios de comunicación: “Eso estuvo sucio, me refiero al hecho de que simplemente fue por un jugador en el suelo. Lo pasó por encima y buscó el remate. Pensé que fue hilarante y comencé a reírme”. La frase correspondió al ex arquero Keisy Keller en diálogo con ESPN. El cuatro veces mundialista analizó, en paralelo, la actuación del rosarino y elogió su labor. “Pensé que era realmente interesante cuando entró en la liga. Veremos un poco más de Messi en esta temporada y creo que será lo que (él) quiera ser”, contó el ex guardameta de 54 años.

Mientras que Lionel preservaría su físico y actuaría en la Copa América con Argentina pero no en los Juegos Olímpicos con el equipo Sub 23 dirigido por su ex compañero y amigo personal Javier Mascherano, ya mira de reojo el próximo compromiso en la MLS: este domingo, a partir de las 22:30, de visitante contra Los Ángeles Galaxy.