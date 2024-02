Estuvo preso y no hizo Inferiores: la increíble historia de Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la goleada ante San Lorenzo

En su tercer partido en Racing, Adrián “Maravilla” Martínez fue el héroe de la goleada 4-1 ante San Lorenzo por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. El nacido en Campana llegó en este mercado de pases al club de Avellaneda y en poco tiempo se convirtió en la referencia de ataque. Pero detrás de este presente rutilante en la Academia está la historia de alguien que no hizo Inferiores, estuvo preso y recién llegó de forma regular al fútbol con 23 años.

Este viernes fue la figura en la victoria de los conducidos por Gustavo Costas ya que marcó un doblete. El primero, por su optimismo, ya que en una pelota que pareció perdida, aprovechó el error de Carlos Sánchez en su intento por despejar, Maravilla la capturó y puso en ventaja a Racing.

El segundo tanto fue mejor ya que recibió otra vez de Gabriel Rojas, cuyo centro fue preciso, pero complicado para el delantero por la velocidad de la pelota, aunque Martínez se las arregló con un gesto técnico para tocarla de primera y ampliar las diferencias antes de que termine el primer tiempo.

En el tercer tanto volvió a mostrar su olfato goleados después de un remate de Bruno Zuculini, que rechazó Jhohan Romaña y apareció Maravilla para firmar su hat-trick.

Pero esta noche gloriosa de Maravilla no fue casualidad. Detrás está la historia de un joven que, salvo su experiencia en Villa Dálmine a los 17 años, no hizo Inferiores y solo había jugado en un club local llamado, el amateur Las Acacias. En ese entonces trabajaba como recolector de basura y albañil, aunque un accidente en motocicleta lo hizo perder su trabajo.

En ese momento tuvo su momento más difícil cuando fue acusado junto a su familia de ingresar en la casa de quienes le habían pegado tres tiros a su hermano. Él negó eso y afirmó que fueron sus vecinos los que respondieron porque su familia es muy querida en su barrio. Aunque durante la investigación judicial estuvo preso siete meses en la Unidad 21 de Campana donde “tuve que saber vivir, o sobrevivir”, contó en una entrevista. Una vez que terminó el proceso de relevo de pruebas y al no poder vincularlo con el hecho del que se lo acusó, Martínez recuperó la libertad.

Nada fue fácil para este atacante de 31 años que recién a los 22 se metió de lleno en el fútbol cuando aprovechó su chance en Defensores Unidos de Zárate. Siguió en el ascenso y pasó a Atlanta. Más tarde emigró a Paraguay, donde jugó en Sol de América, Libertad y Cerro Porteño. Estuvo un año en el Coritiba de Brasil y una vez que regresó a la Argentina comenzó a hacerse conocido con su gran faena en Instituto de Córdoba, donde marcó 18 goles y brindó 9 asistencias en 41 partidos.

El testimonio de Adrián Maravilla Martínez

Luego de su noche soñada contó que “ni siquiera había pateado al arco en los tres partidos anteriores. A los compañeros les decía, por lo menos quiero patear al arco para ver si aunque sea puedo errar. Hoy se medio delante de la gente. Nosotros que somos delanteros queremos convertir”.

“Ellos juegan muy bien. Tienen esa línea de cinco que es difícil de romper con jugadores muy grandes y con mucha técnica. Son fuertes. Una vez que pudimos marcar un gol se crearon un poco los espacios y pudimos aprovechar”, agregó en el diálogo con ESPN.

Sobre la cargada agenda indicó que “están yendo partidos muy seguidos y esto cuesta al cuerpo porque estamos jugando cada tres días y se siente cuando empiezan a pasar los minutos. Pero cuando hacés este esfuerzo, ganás y te ponés a tres puntos todo es más lindo. Desde el primer día nosotros nos propusimos pelear por todo”.

“No es fácil llegar a Primera y me ha pasado todo muy rápido. Siempre dije que no me gusta que me digan Maravilla porque por ahí llegás a un club y no podés meterla y que te digan Maravilla por ahí el apodo es muy grande. Pero lo que hizo Dios con mi vida es una maravilla porque no sé cuántas personas más habrán salido de las cárceles y a los 23 años tener la posibilidad de jugar al fútbol y disfrutar de esto”, destacó en charla con TNT Sports.

A sus 31 años tiene la gran oportunidad en su carrera y demuestra que no le pesa jugar en un equipo grande. Este noche tuvo una labor consagratoria con sus tres goles y una asistencia en el gol de Facundo Mura. Racing necesitaba eficacia en el área y en su tercer partido Adrián Maravilla Martínez empezó a pagar con goles.