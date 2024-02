Lucas Alario se sacó una foto con un hincha de Boca Juniors: su divertida reacción en las redes

Lucas Alario festejando un gol en La Bombonera (AP Photo/Victor R. Caivano)

Lucas Alario dejó un gran recuerdo en River Plate tras la conquista de la Copa Libertadores de 2015 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. En este mercado de pases el delantero de 31 años fue tentado para regresar, pero se decidió por el Inter de Porto Alegre. Sin embargo, mantiene su sentido de pertenencia con el Millonario y lo hizo saber en una simpática foto en las redes sociales.

El punta aparece con un niño que luce la casaca de Boca Juniors y ambos sonríen. “Ver de nuevo a este crack”, escribió el chico en una historia suya en Instagram y lo etiquetó a Alario, quien la publicó en su perfil de dicha red social y le agregó “con mi amigo, lástima la camiseta”.

El pequeño aparece con la camiseta alternativa del equipo Xeneize y más allá de la chicana, ambos compartieron un divertido momento y eso es lo que se deja ver con el delantero sentado sobre una camilla y el chico a su lado.

Alario con el pequeño hincha de Boca Juniors (@lucasalario)

Alario firmó el 11 de enero con el Inter de Porto Alegre y luego de cinco partidos aún no pudo convertir. Con el equipo brasileño disputa el torneo estadual llamado Campeonato Gaucho y después vendrá el Brasileirao, que es el campeonato nacional y el más importante del vecino país.

Aunque antes también tendrá competición internacional, ya que su equipo jugará la Copa Sudamericana. El santafesino de Tostado decidió dejar el Eintracht Franckfurt (una temporada y media) debido a que no tenía continuidad y apostó por irse con el objetivo de volver a tener ruedo para sumar minutos. En el equipo alemán disputó 26 partidos y marcó solo 2 goles.

En Alemania primero jugó cinco temporadas en el Bayern Leverkusen, en las que disputó 164 encuentros, marcó 58 tantos y brindó 16 asistencias.

Lucas Alario celebra un triunfo del Inter de Porto Alegre (@SCInternacional)

Fue luego de su exitosa etapa en River Plate, donde en sus dos años, aparte de la mencionada Copa Libertadores, se sumaron la Copa Suruga Bank (2015), la Recopa Sudamericana (2016), y dos ediciones de la Copa Argentina (2016 y 2017). En la entidad de Núñez jugó 82 partidos, firmó 41 gritos y dio 12 pases gol.

A fines del año pasado volvió a figurar para un posible regreso a River Plate, pero se inclinó por el elenco brasileño con el que firmó hasta diciembre de 2025. “Nunca llegamos a tener negociaciones. Sí se nombró mi nombre, sí hubo sondeos, pero nada más. No se dio porque no se tenía que dar, no hubo un motivo por el que no se dio. No era River o Inter, no se llegó a ese caso”, sentenció el día que fue presentado en el Inter de Porto Alegre. En el Millonario, no obstante, no estaban del todo convencidos respecto a su forma física, más allá del lazo. Por eso tampoco aceleraron.

Sobre el tema, su representante, Pedro Aldave, esgrimió: “Después de un año sin jugar, cuando nos ofrecen esta oportunidad, con un técnico argentino que conocía las condiciones y las aceptaba (Coudet), nos sacó las presiones de ir a River con el cuchillo entre los dientes desde el primer minuto. Cuando tengamos la chance de volver a River al 100%, Lucas va a ser el primero en volver”.