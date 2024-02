La ocurrencia del presidente de la FIFA ante una pregunta incómoda: “¿A quién elegirías primero, a Maradona o a Pelé?”

La respuesta de Gianni Infantino cuando le preguntaron por Maradona y Pelé

En un evento transmitido por streaming, la FIFA reveló el calendario del Mundial 2026, que tendrá al mítico Estadio Azteca como escenario del partido inaugural, mientras que el MetLife Stadium de Nueva York será el encargado de albergar la gran final. Gianni Infantino, presidente de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial, se hizo presente a lo largo de la revelación, que tuvo como conductores al actor Kevin Hart, la comentarista Jenny Taff y el narrador Andrés Cantor.

El hecho de que el recinto de la capital de México abra el fuego resultará especial por varias cuestiones; una de ellas, que tanto Pelé o Diego Maradona se consagraron en 1970 y 1986 en el mítico escenario. Ante esa evidencia, la periodista puso contra las cuerdas al titular de la FIFA.

“Si tuviera que escoger un equipo de todas estrellas, ¿a quién eligiría primero, Maradona o a Pelé?”, le consultó. Vale recordar que ambos, más allá de algunas desaveniencias con Diego en los últimos tiempos antes de su fallecimiento, lo acompañaron en su gestión en diferentes momentos.

“Es una gran pregunta”, aguijoneó el humorista Kevin Hart. Pero Infantino salió con una ocurrencia. “Pondría a Diego Maradona a la izquierda y a Pelé por derecha, compartiendo el ataque”, soltó.

“Respuesta política por parte de Gianni Infantino”, se escuchó en la traducción en español. Y eso que en el medio de la puja no apareció el nombre de Lionel Messi, otra debilidad de Infantino y ganador de los últimos dos premios The Best, que organiza precisamente la FIFA...

El estadio de la final, pautada para el 11 de junio, también le trae buenos recuerdos a la Argentina, especificamente al citado Messi. El hogar de los New York Giants y los New York Jets, que cuenta con una capacidad de más de 82 mil espectadores y un total de 218 palcos de lujo, tiene césped artificial.

En ese escenario, el 9 de junio de 2012 la Argentina venció 4-3 a Brasil con una descollante actuación de Lionel Messi, que ese día convirtió 3 goles. Fue en un partido amistoso, pero muy recordado en pleno proceso a cargo de Alejandro Sabella.

El encuentro por el tercer puesto, en tanto, se llevará a cabo el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, de Florida. El fútbol ya palpita lo que sucederá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y el espíritu de sus glorias se mezcló en el evento presentación de su calendario.