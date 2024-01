Tras los casos del Colo Barco y el Diablito Echeverri, Independiente tomó una tajante postura con una de sus joyas

Así juega Santi López, una de las joyas de Independiente

Independiente entró en conflicto con Santi López, quien brilló en la Selección Sub 17. El volante ofensivo en abril de 2023 renovó su contrato hasta diciembre de este año, pero la dirigencia del Rojo quiere que extienda su contrato hasta fines de 2026. La entidad de Avellaneda busca evitar que se repita lo ocurrido con Valentín Barco en Boca Juniors y de Claudio Echeverri en River Plate, quienes no rubricaron un nuevo vínculo y ambos fueron vendidos al Brighton y el Manchester City, respectivamente.

En la entidad roja ya tomaron una decisión en caso de que no puedan lograr que el juvenil cordobés de 17 años no firme por otros dos años. Si las negociaciones no llegan a buen puerto, la postura es separar al futbolista del plantel profesional por lo que el entrenador Carlos Tevez perdería una pieza importante ya que dejó en claro que quiere al chico entre los jugadores que disputarán la Copa de la Liga.

Además, en caso de no poder cerrar un acuerdo por la renovación, el objetivo de la dirigencia es poder venderlo en este mercado de pases y que le deje un dinero al club. Su actual cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares. Los popes de la entidad de Avellaneda tomaron como ejemplo a un compañero de López en la Selección Sub 17 y fue el caso del Diablito Echeverri el que los alertó para evitar que Santi firme un precontrato con un club europeo en julio.

Los idas y vueltas entre la dirigencia y el entorno del jugador nacido en Nono vienen desde el año pasado. En ese momento le habrían advertido que si no renovaba no iría a la pretemporada que se iba a realizar en los Estados Unidos y que luego se truncó. El chico también tuvo una buena Copa del Mundo de su categoría en la que marcó dos goles, ante Polonia en la fase de grupos, y frente a Venezuela, en los octavos de final.

Los goles de Santi López en el Mundial Sub 17 a Polonia y Venezuela

En este panorama el propio Tevez intervino en el tema y tuvo largas charlas con el jugador para intentar de que se quede. “Le dije a Santi que se tenía que hacer responsable él. Yo no lo podía aconsejar, siendo entrenador de Independiente, de corazón. Si soy egoísta le diría: ‘quedate y vamos a tratar de que juegues’”, le dijo el Apache a TyC Sports.

“Le dije: ‘tenés que poner los huevos vos, que nadie te maneje el futuro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu representante, ni Independiente, ni yo. Es tu futuro y vos tenés que decidir’. Al otro día vino y dijo que que se quería quedar. Me parece que es lo más sano para él”, añadió. Este año Independiente no tendrá participación internacional y el foco será incrementar el promedio y poder pelear en los primeros puestos.

Este lunes las charlas continuaron entre la dirigencia y el representante de López, Facundo De Luca, cuya exigencia sería que, ante una eventual renovación, la cláusula de rescisión no sea tan alta para poder cerrar una transferencia en el futuro. El tema es seguido de cerca por Tevez ya que quiere tenerlo al juvenil que tiene un puñado de minutos en la Primera del Rojo y fue Ricardo Zielinski el que le dio la oportunidad.

En tanto que Independiente debutará este viernes en la Copa de la Liga y visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21.15. Integran la Zona A y los cuatro primeros de cada una se clasificarán a los cuartos de final.