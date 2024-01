Revelaron detalles de las singulares fiestas que organizaban Beckham y Ronaldo en Real Madrid: “Han estado en secreto durante muchos años”

Beckham abandonó el Real Madrid en 2007 (Efe)

La época de los Galácticos en el Real Madrid sigue dando de qué hablar aun casi 20 años después de causar sensación en Europa. En esta ocasión, no fue por lo que hacían las rutilantes estrellas futbolísticas dentro del campo, sino por los escándalos que los tuvieron como protagonistas fuera de ellos.

Recientemente, el programa español de espectáculos de Telecinco, Socialité, reveló una supuesta infidelidad de David Beckham durante su paso por la Casa Blanca después de que una fuente anónima contara lo que solía hacer con el brasileño Ronaldo Nazario en el segmento de la reconocida periodista María Verdoy.

“En ‘Socialité’ vamos más allá al contar con el testimonio de una persona que asegura tener detalles de estos encuentros clandestinos del futbolista”, afirmaron en la web oficial del programa, antes de publicar las declaraciones.

“Yo tengo datos de lo que hacía Beckham en los hoteles de Madrid y son bastante jugosos. En los años en los que Beckham jugaba en Madrid, se lo pasaba muy bien con Ronaldo”, advirtió este personaje que fue un testigo de los hechos que se producían en aquel entonces.

Lo más llamativo de esas fiestas era lo que hacían ambos futbolistas en el jacuzzi. Según la información del medio en cuestión, la fuente consultada afirmó: “Se organizaban fiestas que, vamos… llenarían los periódicos. Además, tengo los datos de las peticiones que hacía Beckham en esas fiestas en jacuzzis, ya me entiendes, estas fiestas han estado en secreto durante muchos años”.

Beckham y Ronaldo compartieron equipo en el Real Madrid (Getty Images)

Según estas declaraciones, recogidas también por medios como La Vanguardia, “Ronaldo Nazario y él pedían botellas de Moët, pero no para beberlas, sino para llenar jacuzzis. Se podían gastar 30-50 mil euros en llenarlo y no era cosa de una noche. Si lo pedían, el alojamiento tenía que complacerlos”.

“A veces se les llenaba de otros espumosos, como sidra. Siempre estaban bien acompañados de chicas muy guapas. Salían de fiesta y luego invitaban a las chicas al hotel”, aseguró esta persona que evitó revelar su identidad.

Cabe aclarar que estos episodios se habrían producido durante el inicio de los 2000. Para ese entonces, según las noticias de aquellas fechas, el británico y su pareja Victoria atravesaba una gran crisis en 2004, año en el que se destapó una supuesta infidelidad del ex United con Rebecca Loos, por ese entonces la niñera de los hijos del matrimonio, la cual David Beckham se encargó de desmentir una y otra vez.

Para el 2007, Beckham se marchaba del Real Madrid con destino a los Angeles Galaxy de la MLS. Tras estas nuevas versiones, ni el ex futbolista ni su pareja decidieron pronunciarse oficialmente.

No es la primera vez que se habla de la buena relación y las andanzas fuera del campo del inglés y el brasileño. En una entrevista en exclusiva de Daily Mail con la ex niñera Rebecca Loos, la londinense reveló que el actual dirigente del Inter Miami había mantenido un affaire con una modelo española en junio del 2003, cuando acudió a una fiesta de Ronaldo. “Victoria me llamó a una fiesta y me dijo: Encuentra a David, él estaba en un dormitorio con una modelo. Había comida maravillosa, una banda de samba brasileña y champán a raudales”, aseguraba.