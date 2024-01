Se terminó la novela de Luka Romero en Boca Juniors: acordó su fichaje por un club de España

Milan y Luka Romero tendrían todo acordado con Almería de España

En los últimos días del mercado de pases, Boca Juniors buscó un golpe de efecto para el fútbol argentino al mantener negociaciones por el fichaje a préstamo de Luka Romero. La compleja tratativa con el Milan tuvo el aval de la joven promesa de la selección argentina, ya que su entorno manifestó la intención de jugar en la Argentina, pero Diego Martínez se quedará con las ganas de tenerlo en su plantel porque nunca se llegó a un acuerdo y el atacante de 19 años ya tendría un nuevo destino para el resto de la temporada.

“Luka Romero jugará en el Almería cedido por el AC Milan”, afirmó el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano. Esta fuente catalogó la operación como un “acuerdo cerrado” y el jugador realizará las pruebas médicas de rigor en los próximos días. El medio español Relevo detalló que las condiciones del arribo incluyen un préstamo hasta el cierre del curso (30 de junio) sin opción de compra.

Justamente, uno de los puntos en discusión con el Xeneize pasaba por la extensión de la cesión, un ítem donde el Rossonero se apoyó para evitar la marcha del futbolista a la Liga Profesional. Romero llegará, si no hay cambio de planes a último momento, a un equipo que está hundo en el fondo de la tabla de España y lucha por no descender. Almería está último sobre 20 equipos en La Liga con seis unidades, a 10 de distancia del Sevilla, último club que se estaría salvando de bajar a Segunda. Aún no ganó en 20 presentaciones (6 empates y 14 derrotas) y es el conjunto más goleado del certamen (43 goles).

Según detallaron la Gazzetta dello Sport de Italia y Marca de España, además de a Boca, los Rojiblancos le ganaron la pulseada al Como de la Serie B, Lecce (Serie A), Alavés y Cádiz de la primera división de España. El último es rival directo en la lucha por permanecer en la máxima categoría.

Será su segunda experiencia en ese país después de jugar en Mallorca, camiseta con la que debutó a los 15 años y 219 días, récord absoluto en la competición local. Tras un puñado de partidos, saltó a Lazio y, luego de dos temporadas, llegó a Milan a mitad de 2023 con el pase en su poder. Nunca se pudo asentar en la formación y solo disputó cuatro partidos en la Serie A. De todos modos, tiene contrato vigente hasta 2027.

A pesar de esta mala noticia, Boca Juniors tiene motivos para celebrar porque Kevin Zenón se hará la revisión médica este sábado para ser nuevo jugador de la institución después de llegar a un acuerdo con Unión de Santa Fe. De igual manera, no estará a disposición para disputar el amistoso contra Talleres en Córdoba y el paso de los días determinará si podrá tener minutos ante Platense en Vicente López por la primera fecha de la Copa de la Liga.

Además, la dirigencia se aseguró extender la estadía de Aaron Anselmino, uno de los mejores prospectos de las Inferiores. Al defensor de 18 años le ampliaron el vínculo hasta 2028 con una cláusula que rondaría los USD 20 millones y subiría a USD 25 millones sobre el final del mercado.