La sorprendente sentencia del “Bobo” Weghorst sobre el título de la selección argentina en el Mundial

Wout Weghorst se mostró en desacuerdo con Louis Van Gaal (REUTERS/Bernadett Szabo)

“¿Qué mirás bobo, qué mirás bobo? Andá pa’ allá, bobo, anda pa’ alla”. La frase de Lionel Messi a Wout Weghorst quedará marcada en la carrera del rosarino después de un partido cargado de mucha tensión, como el que significó la victoria por penales ante Países Bajos para que Argentina avanzara a las semifinales del Mundial. Este encuentro comenzó a vivirse días antes por las declaraciones del entrenador rival, Louis van Gaal, y el Bobo había sido uno de los que había defendido al DT con el paso del tiempo, aunque ahora tomó otra postura sobre el título de la Albiceleste en Qatar.

Te puede interesar: Las 32 mejores fotos del camino de Argentina hacia la gloria en la Copa del Mundo en Qatar

El delantero, que marcó los dos goles de su selección en aquel duelo, participó del documental Campeones, la gran final, emitido por Star+. La filmación repasó los siete encuentros de la Celeste y Blanca hasta la definición ante Francia y posee un espacio dedicado al caliente cruce contra los neerlandeses. “Recientemente, Louis van Gaal declaró que había favoritismo por Messi en el Mundial... ¿Sentiste algún tipo de desventaja jugando contra Argentina?”, le preguntó el periodista y el atacante fue claro en su respuesta: “No, honestamente no”.

La raíz de esta opinión se remonta a septiembre pasado, cuando Van Gaal aseguró que la Argentina fue campeona del mundo de manera poco clara: “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”. Ante la repregunta del medio NOS sobre por qué consideró que existieron supuestos beneficios al equipo liderado por Lionel Scaloni, el técnico de 72 años contraatacó: “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”.

Te puede interesar: Gonzalo Montiel recordó el título mundial en Qatar y reveló qué le dijo a Lionel Messi al oído en los festejos: “Ese abrazo fue algo único”

En distinto sentido, Wout Weghorst se desmarcó de esas sensaciones en el documental y puntualizó en una jugada para sostener su argumento: “Siempre soy honesto así que si fuera diferente lo hubiera dicho. Por supuesto, uno escucha las cosas que se dicen al respecto, pero no lo veo así. Anotamos el 2-2 en el décimo minuto del tiempo añadido con un tiro libre desde un lugar peligroso. De otra manera, no nos lo habrían dado”. “Al final, merecieron ganar la copa, porque si la ganás, la ganás” concluyó sobre la tercera estrella del elenco sudamericano.

Wout Weghorst y Van Gaal en Qatar 2022 (Crédito: James Williamson - AMA/Getty Images)

A pesar del tenor de estas manifestaciones, el atacante del Hoffenheim de Alemania había adoptado un costado más conciliador con su compatriota meses atrás. Días después de la polémica despertada por Louis van Gaal sobre que “Messi debía ser campeón del mundo”, Weghorst expresó: “Pensé: ‘Qué hombre tan fantástico, maravilloso y honesto‘”. Ante eso, el periodista lo interrogó: “Entonces, ¿él tiene razón?”. “No, tú estás preguntándome qué pensé entonces. Si tiene razón... Tengo mi propia opinión. Pero creo que es maravilloso que diga lo que siente. Mi opinión no importa mucho”, objetó.

Te puede interesar: El mensaje de Messi por el aniversario de la Copa del Mundo: “A un año de la locura más hermosa”

“Me resulta muy difícil porque todavía hay mucho sentimiento ahí. Al final uno quiere ganar el Mundial y si realmente es así... No tengo ni idea. Espero que no. Supongo que el fútbol, la FIFA y nosotros como aficionados al fútbol... todos tratamos de ser los mejores en cada torneo”, añadió.

Las recientes declaraciones del ex futbolista del Manchester United se suman a las de dos jugadores del elenco europeo que se mostraron en desacuerdo con el ex DT de Países Bajos (Ronald Koeman lo reemplazó). Uno de ellos fue el capitán del equipo, Virgil van Dijk: “Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no la comparto”. Mark Flekken, quien se quedó afuera de la Copa del Mundo y regresó para las Eliminatorias a la Eurocopa 2024, se sumó a esa voz: “Es la opinión del ex seleccionador nacional, él puede expresar esa opinión. Yo personalmente no tuve esa opinión durante el Mundial”.

Vale recordar que la raíz de este prolongado conflicto inició en la previa a los cuartos de final de Qatar 2022. En conferencia de prensa, Van Gaal afirmó que el mejor jugador del mundo no ayudaba en la parte defensiva: “Messi no juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”. El capitán de la selección argentina disputó un encuentro aparte, ya que emanaba una bronca originada por esas declaraciones: “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”.