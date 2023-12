“El club es de los socios”: los pasacalles en la Bombonera a la espera de la resolución sobre las elecciones en Boca Juniors

Carteles en la Bombonera solicitando elecciones en Boca

A la espera de la resolución de la Cámara, que aún tiene que resolver qué sucederá con la cautelar que suspendió el acto eleccionario que se iba a realizar en Boca Juniors el pasado domingo 3 de diciembre, esta mañana aparecieron varios carteles en las afueras del estadio en la que se pueden ver los reclamos que viene realizando el oficialismo que tiene como la cara visible a Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero de la institución.

Te puede interesar: Amenazaron a la jueza Alejandra Abrevaya tras su decisión de suspender las elecciones en Boca Juniors

El periodista que cubre el día a día de Boca para TyC Sports, Tato Aguilera, subió imágenes y un video en sus redes sociales en los que se ven varios pasacalles en el exterior de la Bombonera que se muestran dos mensaje que son parte del discurso de campaña del oficialismo: “No a la intervención” y “El club es de los socios”.

En relación a las elecciones a presidente en la institución xeneize para el período 2023-2027, hay que recordar que a recusación interpuesta contra Abrevaya por la actual dirigencia de Boca fue rechazada, dejándola a cargo de evaluar las alegaciones de irregularidades en el padrón de 13.364 socios. La resolución de la Cámara está pendiente sobre la medida cautelar que congeló las elecciones. En ese sentido, la Cámara tendrá hasta el miércoles de esta semana para emitir su dictamen sobre la medida judicial que frenó el acto eleccionario.

Te puede interesar: Riquelme habló tras la designación de la nueva jueza en la causa por las elecciones de Boca: “Confío en la Justicia, estoy feliz porque vamos a votar”

La jueza Abrevaya había optado por apartarse del caso después de haber emitido una resolución el pasado 28 de noviembre, donde suspendía las elecciones debido a posibles irregularidades denunciadas por el candidato opositor Andrés Ibarra, líder del binomio junto al ex presidente de la Nación y del club de la Ribera Mauricio Macri.

En medio de la suspensión, el histórico número 10 del Xeneize participó de una masiva movilización donde pidió para que se pueda votar antes del final del año. “Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes. No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren. No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar”, dijo Riquelme.

Uno de los mensajes en las afueras de la Bombonera (Tato_Aguilera)

Ante el rechazo de esta decisión por parte de Riquelme y el oficialismo, y luego de recibir amenazas en redes sociales, tanto ella como su entorno, Abrevaya decidió apartarse de la causa. No obstante, con la reciente resolución, la jueza deberá ahora abordar de nuevo la causa para resolver la validez de las impugnaciones al padrón electoral a la espera de la resolución de la Cámara sobre la posible fecha de las nuevas elecciones, que podrían postergarse hasta marzo o abril de 2024 si la suspensión se mantiene.

Te puede interesar: Exclusivo: el descargo que presentó el hermano de Riquelme en la causa que lo investiga por reventa de entradas en Boca

La participación de la jueza Analía Romero, quien también fue sorteada para el caso al igual que Sebastián Font (a cargo del juzgado 36°), generó controversias debido a su asociación previa con el club (se sumó como socia activa en 2013 durante la conducción de Daniel Angelici), lo que derivó en su decisión de excusarse para preservar la administración de justicia y evitar cualquier sesgo. La resolución de la Cámara indicó que “las constancias de los incidentes de recusación deducidos, no permiten tener por configuradas las causales invocadas”, lo que justificó el rechazo a las recusaciones y el retorno del caso a Abrevaya, según el informe publicado.

¿Cuáles son los pasos a seguir para conocer cuándo habrá elecciones en Boca? La Cámara definirá si la medida cautelar fue aplicada correctamente. En el caso de ser rechazada, los socios dentro del padrón -se esperan más de 50 mil personas para votar- podrían celebrarse este domingo 17. En caso de que eso no suceda, dependerá de la jueza Abrevaya ver qué dispondrá la magistrada sobre el análisis de esos ya famosos más de 13 mil socios que están dentro de una lista irregular, según expuso la oposición que lideran Ibarra y Macri.