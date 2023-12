El presidente de Huracán reveló qué le dijo Diego Martínez antes de renunciar

La salida de Diego Martínez como director técnico de Huracán causó sorpresa en el mundo del fútbol y aceleró los rumores sobre un posible acercamiento para ocupar el banco de Boca Juniors. Ahora, fue el turno de escuchar la versión del presidente del Globo, David Garzón, sobre el alejamiento del DT que viene de salvar al equipo del descenso.

En charla con el programa F90, emitido por ESPN, el máximo dirigente de la institución se mostró “dolido” y “caliente” por la intempestiva decisión de Martínez, quien le blanqueó una serie de llamados realizados por el Xeneize: “Me dijo que lo llamaron de Boca. Eso lo valoro también porque me podría haber dicho que se quería ir por distintas situaciones. Diego fue sincero. Me dijo: ‘En estos días, tuve dos llamados, hablé de fútbol’. No le pregunté quién lo había llamado, porque no me interesa. Ya estaba todo dicho. Eso fue lo que pasó y lo que me manifestó. El enojo es porque no nos da tiempo a preveer esto”.

Más adelante, se refirió a la despedida de Parque Patricios para cumplir el sueño de su vida como DT del elenco Azul y Oro: “Sí. Entiendo que él crea que es un crecimiento y lo quiera hacer. Fue muy claro con eso. Me dijo que tenía varios sueños en el fútbol, que ese era uno y no lo quería dejar pasar”.

Esa reunión final sucedió a pocas horas de que Diego Martínez le había negado cualquier acercamiento desde Brandsen 805. Antes del cónclave, Garzón le manifestó que otras personas le estaban diciendo que tenía “todo arreglado” para desembarcar en Boca: “Me respondió ‘no, de ahí no me llamaron. Sí tuve otros ofrecimientos, pero acá estoy muy bien’. Confié en ese palabra. Le había preguntado en varias ocasiones... dos o tres veces antes, que también había escuchado los rumores, y él me sostenía que no. Después, en la charla me explicó otra cosa”.

Por otro lado, el dirigente valoró el ciclo de Martínez en la entidad, aunque dejó abierta una puerta para la escalada del conflicto: “Cuando un técnico interrumpe un contrato, nosotros estamos en absoluta desventaja y creo que el club tiene que tener un resarcimiento si un técnico interrumpe un proyecto y se va a otro equipo. Creo que tiene que haber una compensación y eso lo verá la gente de Legales”.

En este sentido, se diferenció de sus pares en Boca Juniors: “Si yo quiero a un entrenador de un club, llamo al presidente, le pregunto las condiciones y si se puede hacer. Si me pide que no lo haga, tal vez buscaría otro. Hay mil técnicos... A veces, uno no pide que le pidan permiso, sino que avisen nomás. Tiene que existir eso”.

“Un técnico está en todo su derecho, si él lo considera un crecimiento, y todo lo que él nos explicó que consideraba para dejar Huracán... No te voy a negar que me rompe las pelotas, pero nosotros teníamos una ilusión. Estábamos hablando de refuerzos...”, comentó. Y agregó: “No lo esperábamos, pero hay que seguir trabajando”.

MÁS DECLARACIONES DE DAVID GARZÓN

El lamento por la partida de Diego Martínez: “Nosotros veníamos trabajando para la continuidad, hablábamos con Diego y todo el cuerpo técnico. Habíamos programado la pretemporada y un viaje a Uruguay en enero. Nosotros no teníamos ninguna duda de que iba a haber una continuidad. Cuando nos empezaron a llegar mensajes de todos lados, que el técnico se iba a otro club, le pregunté y me dijo que no, pero que al otro día íbamos a tener una charla. Yo iba sintiendo y viendo cosas que eran distintas a cómo se venía trabajando. Entonces, uno va pensando que esto puede llegar a pasar, pero confié en la respuesta de Diego. Al otro día, nos encontramos con otra cosa”.

Las críticas del mánager de Huracán por los “códigos” de Boca: “Cada club se maneja como quiere. Yo no lo hago, pero tampoco puedo pretender que cada uno se maneje como yo quiero. Son las reglas del juego, el fútbol se maneja así y, a veces, empezamos a naturalizar las cosas que uno cree que no están bien. Esto no debería pasar. A mi me gustan técnicos que están trabajando en otro lado y no los llamo”.

El proyecto que dejó Martínez en Huracán: “Habíamos construido un montón de cosas en cuanto a las Inferiores del club con la aprobación de él. Eso nos shockeó un poco. Esa es la calentura. Después, no me interesa donde va y tampoco tengo la certeza de que lo hayan llamado. Es lo que él me dijo y no tengo por qué no creerle”.