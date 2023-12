Las imágenes del costado más paternal de Lionel Messi: de la lección de vida a Mateo a la merienda en familia que causó furor

Las imágenes de Messi preparando la merienda que hicieron furor

Lionel Messi, tras una exitosa carrera con el Barcelona y el París Saint-Germain, y un título en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, fue fichado por el Inter Miami CF de la Major League Soccer. Desde que puso un pie en Estados Unidos, se comenzó a filmar una serie documental llamado Messi llega a Estados Unidos (Messi Meets America), disponible en Apple TV+. La misma ofrece un acceso sin precedentes al jugador y a la intimidad de su familia en la vida diaria.

Aunque todos los capítulos ya fueron estrenados, en las últimas horas se hizo viral un fragmento de la misma en las redes sociales. La Pulga llama a merendar a sus hijos y les prepara todo para que se puedan ir al entrenamiento. Mientras sus tres herederos estaban vestidos con la camiseta del Las Garzas, vació varias chocolatadas en diferentes tazas y calentó el agua para el mate. “Intento estar el mayor tiempo con ellos, disfrutarlo y vivir un día normal como cualquier padre”, explicó.

“Mateo, vení a merendar que después lo buscamos”, retó Lionel al aire ya que no encontraba la camiseta titular para ir al entrenamiento. Es de público conocimiento que el astro argentino seleccionó el club presidido por David Beckham para darle prioridad a la vida familiar por encima de la deportiva por primera vez en su carrera. Por eso el fragmento llamó la atención de los usuarios: se muestra la faceta de padre de Lionel por primera vez y cómo acompaña el crecimiento de sus tres hijos de cerca.

Messi priorizó el Inter Miami para mantenerse cerca del crecimiento de sus hijos

“Ellos crecieron como yo, con una pelota desde muy chiquitos. Me siguieron a todos lados, les encanta estar presentes, jugarlo y vivirlo desde ese lado”, añadió Messi. Antes de irse de su casa, jugaron un rato a los centros en el living y tomaron unos mates. Con el bolsito debajo del brazo, Lionel lideró la salida rumbo al campo de entrenamiento del Inter Miami donde toda la familia practica con sus respectivas categorías.

En otro de los fragmentos que se volvieron virales, la familia se dirige al entrenamiento y en ese momento se da un diálogo entre Antonela Roccuzzo, Mateo y Lionel Messi que termina con una gran lección de vida de parte del astro argentino. “¿Qué vas a hacer Matu, vas a entrenar?”, preguntó Anto, a lo que el niño respondió con total sinceridad: “Sí, si es obligatorio”. De inmediato, apareció la figura paternal de Leo quien le aclaró: “No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”.

La lección de vida que Lionel Messi le dio a su hijo Mateo

Messi también habló de lo que pretende para sus hijos y el peso que caerá sobre ellos por ser los hijos de. “Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”.

Con sus 11 años cumplidos en pasado 2 de noviembre, Thiago comparte el lugar de práctica con el campeón del mundo en el Florida Blue Training Center, donde se entrena el primer equipo. Su división competirá en la Florida Academy League, a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next. “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”. Antes de su salida de España, integró una de las categorías del proyecto Barça Escola dedicada a niños entre 6 y 8 años, que buscaba un método de entrenamiento similar al de la Masía. Además, en 2020 se hizo viral por un golazo marcado con la entidad catalana.

La integración de su primer hijo a la rutina de la institución podría llevar por el mismo camino a Ciro, 5 años, y Mateo, 8 años, ya que el trío se ha mostrado en más de una ocasión divirtiéndose en el césped del DRV PNK Stadium al término de cada partido. Luego de pasar las fiestas de fin de año en la Argentina, Leo deberá regresar al conjunto Rosado porque la pretemporada arrancará el 10 de enero, según expresó su entrenador Gerardo Tata Martino. La actividad oficial en la MLS comenzará en febrero y habrá una serie de amistosos de preparación, donde resalta el que disputará ante Newell’s el 17 de ese mes.