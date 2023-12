Lucho Suárez, en llamas: se peleó con Felipe Melo, picó un penal y fue la figura del triunfo de Gremio ante Fluminense en el Maracaná

La definición del Brasileirao fue de película. Mientras Palmeiras se consagró campeón y el descenso tuvo un final para el infarto: Santos bajó a segunda por primera vez en su historia y el Vasco da Gama de Ramón Díaz se salvó con un triunfo agónico. A su vez, Luis Suárez tuvo su gran despedida en Gremio, que derrotó 3-2 al Fluminense en el estadio Maracaná y prepara su desembargo en el Inter Miami de Lionel Messi.

El uruguayo anotó dos golazos, uno picándole un penal a Fábio. El encuentro comenzó cuesta arriba, ya que Jhon Arias de penal puso en ventaja al Flu a los 34 minutos. Antes de que finalizara el primer tiempo apareció Lucho para empatar tras una corrida memorable, eludir al arquero y definir con el arco a su merced. No conforme con eso, el equipo de Porto Alegre lo dio vuelta a los 45 con un tanto de Everton, que terminó con una pelea entre Luis Suárez y Felipe Melo que por poco no pasó a mayores.

En el complemento, el Pistolero se hizo cargo del penal y puso el 3-1 parcial a los 19′ con un recurso que hizo recordar a su amigo y compatriota, el Loco Abreu. Si bien a falta de nueve minutos John Kennedy convirtió para el local, el triunfo fue para Gremio que terminó como escolta del campeón Palmeiras (70) a solo dos puntos.

Luis Suárez abandona Gremio con números realmente impactantes. En total, el Pistolero disputó 53 encuentros, anotó 26 goles y brindó 17 asistencias. Ahora, con 37 años, todos sus caminos lo conducen a la MLS de los Estados Unidos. Allí ficharía como “Jugador Franquicia” o “Designated Player”, aún no se definió, por un año con una opción de otro más en el equipo de su amigo Lionel Messi, el Inter Miami, y reencontrarse con otros ex compañeros en el Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba.

“El dolor que siento en el día a día es mucho, el que habla es mi cuerpo. Tengo que pensar en el Suárez ser humano”, reconoció días atrás. Y también confesó los problemas que sufre en sus rodillas. “Si no tomo tres pastillas y me inyecto antes de los partidos, no puedo jugar. Por eso la renguera. Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”.

La despedida de Luis Suárez del Gremio (audio)

También habló sobre su futuro: “Tengo una carrera muy larga, me gané el derecho a decidir y decir basta, quiero disfrutar de donde me toque jugar y de mis hijos, que tuvieron pocas vacaciones en el último tiempo y se quedaron conmigo apoyándome. Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta”.

Inter Miami tiene previsto retornar a las prácticas el 10 de enero de 2024. Con Lionel Messi al frente, el viernes 19 de enero disputará su primer amistoso ante la Selección de El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. “Necesito descansar, disfrutar de la familia y el destino sabrá a donde me tocará en un futuro”, concluyó Lucho, quien no confirmó, pero tampoco negó, que su nuevo destino sea la Major League Soccer.