Antonela Roccuzzo mostró el entrenamiento de Messi en un gimnasio durante sus vacaciones: el detalle que causó furor

Antonela Roccuzzo mostró el entrenamiento de Lionel Messi

El Inter Miami entró en pretemporada hace casi un mes y cada uno de sus integrantes se encuentran de vacaciones. A la espera de nuevos refuerzos para encarar la MLS y todas las competencias aledañas en el año 2024, Lionel Messi no se toma descanso. El astro argentino acompañó a Antonela Roccuzzo a entrenarse junto con su entrenador personal y la mujer del futbolista utilizó sus redes sociales para mostrar uno de los ejercicios que realizó durante la jornada del lunes.

Te puede interesar: Se confirmó el primer partido del Inter Miami de Messi en 2024: se probará ante una selección

En un gimnasio ubicado en Fort Lauderdale, el jugador de 36 años apareció haciendo diez dominadas con lastre mientras sonaba Bad Bunny de fondo y el personal norteamericano le contaba las repeticiones. Uno de los detalles que enloqueció a los fanáticos es que apareció nuevamente con un short de la selección argentina y lo combinó con una remera blanca lisa. “Chin ups”, redactó la pareja de Lionel junto a varios emojis de fuego. Antonela además subió una foto antes de arrancar el entrenamiento donde se ve una barra y una frase distinta: “Y así se empieza el lunes”.

Messi no descuida su forma física para llegar de la mejor manera posible a la siguiente campaña de Las Garzas y lo balancea con el tiempo de descanso producto de las vacaciones. Por ejemplo el pasado viernes disfrutó de una cena con su esposa y Sergio Busquets, que estuvo acompañado por Elena Galera. El encuentro tuvo lugar en el restaurante de lujo Sexy Fish, donde pasaron alrededor de dos horas.

Te puede interesar: La salida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a uno de los restaurantes más lujosos de Miami

Vale recordar que en los primeros meses de su estancia en Las Garzas, Leo tuvo un impacto espectacular en el fútbol de los Estados Unidos, atrayendo a celebridades como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y LeBron James a verlo jugar.

La salida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a uno de los restaurantes más lujosos de Miami (Crédito: Kari Vittorino)

Con 36 años, Messi logró marcar 11 goles en apenas 14 partidos, llevando al Inter Miami a ganar la Leagues Cup tras vencer a Nashville en penales en agosto. Sin embargo, a pesar de llegar a la final de la US Open Cup, el equipo fue derrotado por Houston Dynamo en un partido en el que no participó debido a una lesión. Por otro lado, en la MLS no pudo acceder a los Playoffs porque fue imposible remontar el flojo arranque del equipo en la temporada, cuando era conducido Phil Neville y no contaba con estrellas como La Pulga, Jordi Alba o Sergio Busquets.

Te puede interesar: Luis Suárez se despidió de Gremio y reveló el sufrimiento que padece para jugar: “Me tomo tres pastillas y horas antes me pincho”

En una entrevista reciente a Star+ se refirió a su participación en la Copa Mundial 2026, que tendría lugar en los Estados Unidos, México y Canadá. “Siempre trataré de competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no”, dijo, agregando que, aunque está consciente de su cambio a una liga de menor renombre, mucho depende de cómo se sienta. Por el momento, el capitán de la selección argentina apunta a jugar en la Copa América del próximo año, que también se celebrará en Norteamérica.