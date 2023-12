La escoba de Tevez en Independiente: quiénes son los 8 futbolistas que no serán tenidos en cuenta la próxima temporada

Carlos Tevez cumplió con el objetivo de mantener a Independiente en Primera División y pese a no poder clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, recibió la ratificación de la confianza de la dirigencia del Rojo para poder continuar. El contrato aún no se firmó, pero el Apache anunció este mediodía que “no habrá problemas con la dirigencia2 y que “casi seguro” lo firmarán. Su duda está supeditada a los refuerzos que pidió.

Aunque en esta nueva etapa en la que Tevez podrá trabajar desde la pretemporada, decidió hacer cambios en el plantel y por el cual ya habló con algunos futbolistas de Independiente para comunicarles que no serán tenidos en cuenta el próximo año.

Si bien se negó a revelar sus identidades, varios portales que cubren la actualidad del Rojo informaron que algunos serían Baltasar Barcia, Agustín Mulet, Patricio Ostachuk, Martín Sarrafiore, Edgar Elizalde, Sergio Ortiz, Felipe Aguilar y Martín Cauteruccio.

Sobre los jugadores que podrían venir tampoco dio nombres, aunque en diálogo con ESPN reconoció los puestos que necesita: “Voy a traer un defensor central (sería Carlos Izquierdoz), un volante mixto y delanteros voy a traer dos porque me pasó que cuando juego con dos delanteros, Mati (Giménez) y (Alexis) Canelo, no tenía esa competencia interna y cuando ya no peleamos por el descenso me bajaron un poco esa exigencia”.

Carlos Tevez dirigió 14 partidos a Independiente con seis victorias, seis empates y dos derrotas (@Independiente)

Cuando le preguntaron sobre la chance de traer a Darío Benedetto, quien es posible que rescinda su vínculo con Boca Juniors, admitió: “A quién no le gustaría contar con él, tuve la posibilidad con el Pipa, sé la clase de jugador que es, pero ya está presentado mi plan y los dirigentes ya están trabajando en off. El Pipa no, no es prioridad”.

“Si no nos ponemos de acuerdo o no empezamos a entender al hincha de Independiente, seguimos peleando el descenso el año que viene. O nos ponemos en sintonía o directamente les decimos ‘No podemos comprar absolutamente nada porque el club está mal y listo’”, enfatizó sobre el presente y la historia del club.

“El plantel del año que viene tiene que saber que tenemos que ser protagonistas en todas las canchas. El año que viene quiero que sea un equipo que está a la altura porque la gente después le exige al entrenador y a la gente”, argumentó.

En este punto, les dejó un claro mensaje a la directiva: “Es hora de empezar a no llenarse la boca diciendo que somos el Rey de Copas, que somos Independiente, y después no hacemos el trabajo que tenemos que hacer”.

Tevez llegó al club hace tres meses y el 27 de agosto debutó con el triunfo 2-1 frente a Vélez, en una de las finales que tuvo en la lucha por la permanencia. Dirigió un total de 14 partidos el conjunto de Avellaneda con seis victorias (incluido el triunfo ante Racing), seis empates y dos derrotas. Entre las igualdades se incluye la eliminación por penales en la Copa Argentina a manos de Estudiantes de La Plata, que es uno de los finalistas del torneo junto a Defensa y Justicia.