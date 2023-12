“El Kun Agüero mintió durante toda su etapa en el Manchester City”

El Kun Agüero celebra un gol junto a Micah Richards (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Sergio Kun Agüero marcó un antes y después en el Manchester City, institución en la que estuvo 10 temporadas. El delantero argentino se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución (también es el extranjero que más goles marcó en la Premier League) y conquistó 15 títulos con la camiseta de los Ciudadanos. Sin embargo, tras retirarse de la actividad profesional producto de una afección cardíaca, salió a la luz una fuerte sentencia en su contra por parte de su ex compañero de equipo Micha Richards.

Te puede interesar: El biógrafo de Guardiola reveló el diálogo de Messi con Pep para fichar por Manchester City en 2020

Según el ex marcador de punta derecho de la selección de inglaterra el surgido de la cantera de Independiente dialogó en escasas ocasiones ante la prensa local pese a ser uno de los ídolos en el Etihad Stadium por una “mentira” que asentó el propio argentino a lo largo de estadía. “Decía que no sabía hablar inglés”, lanzó el oriundo de Birmingham en el podcast ‘The Rest Is Football’ junto a los ex futbolistas Alan Shearer y Gary Lineker. “Era brillante con el inglés, pero se negó a hablarlo argumentando que no sabía”, añadió.

“Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘no hablo inglés’. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y se salió con la suya”, remarcó su ex compañero en el desde 2011 a 2015. Juntos ganaron una FA Cup, dos Premier League y una Copa de la Liga. El inglés luego pasó por Fiorentina de Italia y Aston Villa, para luego retirarse en 2019. Actualmente tiene 35 años, la misma edad que Agüero.

Te puede interesar: Todos los goles de la jornada de Champions League: los triunfos de Manchester City y Barcelona y el agónico empate de PSG

Para cerrar su relato, el defensor añadió que “James Milner, Joleon Lescott y yo mismo... todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque ‘Kun’ simplemente decía que no hablaba el idioma”.

El Kun, que tras iniciar su carrera como profesional en Independiente y ser vendido al Atlético de Madrid , recaló en Manchester City a mediados de 2011 y se fue rumbo al Barcelona de España con el estatus de ídolo gracias a su épica cantidad de goles con la camiseta celeste (el más recordado es el agónico tanto al Queens Park Rangers, que valió para que lo Ciudadanos se proclamaran campeones en la última jornada, sobrepasando la línea de su clásico rival Manchester United). Además de ese recordado torneo, el Kun ganó con los Ciudadanos tres Community Shield, seis Copa de la Liga, otras cuatro Premier League y una FA Cup.