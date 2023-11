Habló el dirigente del oficialismo en Boca que estuvo en la conciliación: cuánto dinero perdió el club por el armado del acto eleccionario trunco

Ricardo Rosica a la salida de Tribunales

Hoy al mediodía se celebró la conciliación entre los representantes del oficialismo y la oposición de Boca Juniors y al cabo de más de tres horas de reunión, finalmente no se llegó a un acuerdo para confirmar las elecciones de este domingo 3 de diciembre. De esta manera, el acto eleccionario quedó postergado sin fecha definitiva, a la espera de lo que resuelva la jueza que interviene en el caso, quien escuchó las versiones de las partes sobre la supuesta adhesión de socios irregulares por parte de la actual directiva en el padrón electoral.

A la salida de Tribunales, el único directivo que tomó la palabra fue Ricardo Rosica, secretario general de Boca, miembro de la Junta Electoral y hombre muy cercano a Juan Román Riquelme: “No hubo acuerdo, seguiremos trabajando esta tarde para tratar de que no lastimen al club. Presentamos todas las pruebas que nos requerían, todo lo que hicimos fue de forma correcta”.

Además, el directivo que será ratificado como secretario general en caso de que el oficialismo continúe al mando del Xeneize, añadió: “Saben que en 2016 y 2019 hicimos el mismo reclamo, pero no tuvimos la misma suerte que tienen ellos de encontrar una jueza que pare la elección. Nosotros salimos a votar y nada más. Lo que queríamos era disfrutar de una fiesta con todos nuestros socios y lamentablemente están entorpeciendo el camino. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo? Por muchas cosas que vamos a comentar a la tarde”.

Ricardo Rosica, secretario general de Boca, habló con la prensa a la salida de Tribunales (Sebastian Alonso)

Por el oficialismo estuvieron Rosica, Walter Krieger, quien acompañó a Riquelme en su última conferencia de prensa, y el abogado Sebastián Rodríguez, también miembro de la Junta Electoral. En la vereda de enfrente aparecieron Javier Medin (hombre de confianza de Macri y candidato a vocal de la lista de Ibarra) y Sebastián Silvestri (miembro de la Junta Electoral durante los ocho años de gestión de Angelici). Desde la actual CD argumentaron que eran 3.660 los socios que tenían que estar observados, mientras que la oposición afirmó que eran 5.780 los “irregulares”.

Luego, en el sexto piso del Palacio de Tribunales, se consensuó que dos peritos auditen el padrón electoral de Boca para ponerse de acuerdo en el número de asociados irregulares. Lo único que puede llegar a solucionar este entuerto es que se llegue a un acuerdo y se pida una nueva conciliación. La utopía: que el arreglo sea exprés y, entre esta noche y el viernes, y las partes vuelvan al juzgado espontáneamente para decir “hay acuerdo, se vota”. En ese caso el juzgado podría dar la venia y que se realicen este domingo, aunque los tiempos apremian. Caso contrario las elecciones podrían llevarse a cabo el domingo 17/12, marcando un asterisco en el estatuto ya que allí figura que siempre deben desarrollarse en la primera quincena del último mes del año.

Pero en el caso que esto no prospere, Boca apelará mañana la cautelar. El miércoles, a más tardar, el caso pasará a Cámara, porque hay 72 horas de margen para las partes. Si la Cámara da de baja la cautelar de la jueza, los comicios serán el 17. Si la mantiene, hay que esperar la resolución de fondo de la jueza, que aún no trabajó esa parte del expediente. Y con los pasos procesales lógicos no habrá espacio para que las urnas se abran este año.

EL DINERO QUE PERDIÓ BOCA JUNIORS POR LA SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES

La Bombonera tiene hoy tres carpas montadas que se habían preparado sobre el campo de juego para las elecciones del fin de semana

A minutos de haber concluido la conciliación en el juzgado, un integrante de la CD boquense se expresó en las redes sociales y expuso la suma de dinero que el club dilapidó por el armado del acto que en un principio se iba a llevar a cabo el sábado 2 de diciembre y finalmente se pospuso un día por el pedido de un grupo de socios judíos que elevaron el reclamo por la celebración del sabbat (algo que fue denunciado por el oficialismo en las últimas horas debido a la falsificación de tres firmas).

“Más de 360.000 dólares tirados a la basura en el armado del acto electoral”, fue lo que publicó en su cuenta de Twitter Eduardo Eliaschev, vocal suplente y quien colabora a menudo con la prensa de la institución. Es decir que, a precio oficial de dólar a día de hoy, Boca invirtió más de 135 millones de pesos para los preparativos de los comicios que difícilmente se lleven a cabo este año. Aunque no se precisaron datos sobre la distribución de los montos respecto al montaje de las carpas que se instalaron en el campo de juego de la Bombonera, la impresión de las boletas y otras cuestiones vinculadas al armado del evento, sí se divulgó el monto total que atentó contra las arcas del club.