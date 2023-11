El oficialismo y la oposición de Boca Juniors se reúnen en una conciliación: qué puede pasar con las elecciones en el club

¿Serán este domingo 3 las elecciones en Boca Juniors? (Nicolás Stulberg)

Este jueves al mediodía, los apoderados del oficialismo y la oposición de Boca Juniors se reunirán en el juzgado civil número 11 en busca de llegar a un acuerdo que permita que los socios de la institución voten este domingo 3 de diciembre en la Bombonera, tal como estaba programado.

El martes pasado, la Justicia ordenó suspender las elecciones en tras un pedido de la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que enfrentarán a Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, postulantes del oficialismo. La magistrada Alejandra Débora Abrevaya -hermana de Sergio Abrevaya, presidente del GEN, partido que integra Juntos por el Cambio-, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11, interpuso una medida cautelar y resolvió este martes “suspender el acto de elecciones” hasta tanto se definan “la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración”.

Es así que en la audiencia de este jueves la actual comisión directiva, con la representación de sus abogados (irían Sebastián Rodríguez, miembro de la Junta Electoral, y Walter Krieger, quien acompañó a Riquelme en su última conferencia de prensa), afirmará que fueron solamente 4.100 los asociados como adherentes que pasaron a activos durante el lapso denunciado, cifra mucho menor a los 13.364 que la oposición mencionó que se “trucharon”. Inclusive, los miembros de la presente CD alegarán que el resto de los asociados irregulares son heredados de la última administración de Daniel Angelici.

Por estas horas discuten proponer que los comicios se lleven adelante el domingo y que esos 4.100 socios voten en tres mesas separadas del resto y que si quien gana lo hace por un número mayor de votos, la cuestión quedará saldada. Y en cambio si la fórmula vencedora se consagrara por menos de 4.100, que todo quede stand by hasta la resolución judicial.

El oficialismo y la oposición en Boca Juniors van a conciliación por las elecciones del domingo

Pero la oposición en principio no aceptaría esta propuesta. “Primero que muestren los papeles, los analizaremos y después vemos. Pero de entrada estarían admitiendo una irregularidad por lo que para nosotros no sería adecuado. Queremos votar el domingo, pero manteniendo la posición original de que los 13.364 hechos a las apuradas queden fuera del padrón”, le dijo a Infobae uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri.

En el círculo de Riquelme creen que si la oposición no cede un poco, no hay lugar para la negociación. Y temen el peor escenario: que la conciliación quede en la nada, se confirme la suspensión de las elecciones y empiecen a correr los tiempos judiciales que podrían hacer que recién se vaya a las urnas el año que viene. ¿Y quién quedaría a cargo del club entonces? Ese es el quid de la cuestión. Las opciones son dos: alargar el mandato de la actual Comisión Directiva hasta que se hagan las elecciones, como pasó por ejemplo en Independiente durante nueve meses, o que la Inspección General de Justicia, que es el ente que regula las asociaciones civiles, ante la presentación de alguna de las partes declare acéfalo al club y lo intervenga hasta que se produzca el acto electoral. Andrés Ibarra estuvo lejos de descartar esa opción: “Si no hay elecciones deberá definir el organismo correspondiente”.

Hace unos días, Riquelme le había pedido a la oposición que dejara de “jugar sucio” y facilitara el proceso eleccionario pautado para el próximo domingo. “Pasaron una línea. No pueden ser más sucios. Que el juez que firma todas estas causas no se meta. Queremos que el domingo sea una fiesta. Se están metiendo con lo sagrado, que es el hincha”, dijo.

Riquelme sugirió además que las constantes clausuras que sufrió este año el estadio de Boca y otra causa judicial que tiene como acusado a su hermano Cristian por presuntas irregularidades en los ingresos al estadio también fueron impulsados por la oposición con el ánimo de enturbiar el clima de la elección y obtener un rédito. En ese contexto contó que a su hermano “le cruzaron” un auto en la calle cuando se dirigía rumbo al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Río de Janeiro -donde el Xeneize jugó recientemente la final de la Libertadores- para solicitarle que entregara su teléfono celular.

Se definen los pasos a seguir por las elecciones en Boca Juniors (EFE/Marcelo Endelli)

En el fallo que ordenó la suspensión de las elecciones, Abrevaya aseguró que están dadas las condiciones para admitir la medida cautelar solicitada (verosimilitud en el derecho y peligro en la demora) y detalló algunos datos relevados por una pericia que determinó por ejemplo que se produjeron nuevas altas de socios de manera “completamente desproporcional en relación a las bajas” y no respetando “el recaudo de cronología y antigüedad establecido por el artículo 19 del club para el orden de altas de socios activos”. En el proceso judicial se dijo además que quienes se asociaron lo lograron mediante favores, contactos y regalos. Como respuesta, desde el oficialismo respondieron que hay aproximadamente mil socios menos en el padrón que cuando tomaron las riendas del club a fines de 2019.

El argumento es que tras la pandemia hicieron una actualización del padrón y descubrieron que del número recibido de socios activos en 2019 al que había en 2021, faltaba “completar” la mencionada cantidad de bajas. Entonces le dieron la chance a muchos adherentes. En una cancha cuya capacidad es de 57.000 personas, sumarle un 15% más de hinchas con opción a ingresar a los 85.000 que había era obvio que marcaría el actual escándalo de una multitud quedándose afuera y la instalación de un filtro súper restrictivo para hacerse de una localidad, lo que siempre genera un mercado negro atractivo y escandaloso que se está investigando por cuerda separada y que tiene en la mira a Cristian, hermano de Juan Román Riquelme, y al actual secretario general de Boca, Ricardo Rosica.

Así está la situación por estas horas en una causa que se inició semanas atrás tras la denuncia en la Justicia del candidato Andrés Ibarra. Éste presentó la misma después de que una ex empleada del club y otros socios le contaran lo que presuntamente estaba sucediendo. Ante la denuncia, la jueza Abrevaya citó a declarar a la ex empleada que está en juicio laboral con Boca, quién aseguró que mientras trabajaba en el club en el año 2021 advirtió unas 10.000 anomalías (al unísono, el candidato a vocal de la oposición y ex vicepresidente del oficialismo Mario Pergolini desmintió haber declarado como testigo en la causa). También declaró un socio adherente que aseguró tener antigüedad de 10 años sin pasar nunca a ser activo.