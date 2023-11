La respuesta del hermano de Garnacho a un ídolo del Manchester United que acusó a Messi de “borrar” al joven en sus redes

El abrazo de Messi con Garnacho en una celebración de gol con la selección argentina

La gran ausencia en la última convocatoria de la selección argentina por Eliminatorias Sudamericanas fue Alejandro Garnacho. Su aparición destacada en el Manchester United con 19 años le abrió las puertas del elenco nacional y, en medio de un declive en su rendimiento, el entrenador Lionel Scaloni lo apartó de la nómina para los clásicos ante Uruguay y Brasil. Esa decisión sirvió de combustible en el delantero para volver a su mejor nivel con la anotación de uno de los mejores goles del año.

Su magnífica chilena para abrir el marcador en la victoria 3-0 ante Everton se colocó, de mínima, entre los favoritos a llevarse el Premio Puskás al tanto más vistoso de la temporada. Su festejo a lo Cristiano Ronaldo y la postura agitando los dedos de su mano en señal de su sorpresa por la acción llevada a cabo en Goodison Park enmarcaron una jugada inolvidable, pero esto quedó empañado en las últimas horas por un inesperado cruce entre su hermano y una gloria de los Diablos Rojos por la relación del jugador con Lionel Messi.

En primera instancia, Rio Ferdinand (ganó 15 títulos en el elenco de Manchester entre 2002 y 2014) se refirió al vínculo futbolístico entre los hombres de la selección argentina y dejó trascender una supuesta decisión de Leo en redes sociales por el fanatismo del joven por Cristiano Ronaldo. “Mi hijo me dijo el otro día que Messi le había dejado de seguir. No le importa (a Garnacho) salir diciendo: ‘Soy un hombre de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la selección argentina”, señaló en su podcast Vibe with Five.

El hermano de Alejandro Garnacho contó que Lionel Messi nunca lo siguió

Cabe recordar que, en julio pasado, Alejandro Garnacho se sometió a un ping pong durante la presentación de la nueva camiseta del United y no dejó margen a dudas cuando fue interrogado sobre a quién elegía entre la Pulga y CR7: “Cristiano Ronaldo”. De hecho, llegó a compartir plantel con el astro portugués antes de su partida al Al-Nassr de Arabia Saudita, aunque ese vínculo nunca fue seguido de una mala relación con el campeón del mundo en Qatar.

Los comentarios de Ferdinand provocaron una rápida desmentida por parte del hermano de Garnacho, Roberto, con un mensaje en redes sociales: “Falso, Messi nunca lo siguió, dejen de inventar cosas solo para crear odio. Garna los ama y admira a ambos y todos ustedes tratando de crear una rivalidad”.

“Incluso he visto videos de Messi enseñando el Mundial a Garna, compañero si supieras cómo lo celebramos en casa”, añadió en otro tweet.

En un tercer mensaje, intentó zanjar una discusión que no tenía al ex futbolista como principal apuntado: “¡Wow, esto ni siquiera está dirigido a Rio específicamente. Era sólo la información incorrecta sobre esto de muchas personas en general, quería dejar claro!”. Más allá de su relación con la Albiceleste de por medio, Leo sigue solamente a 307 personas en su propia cuenta con más de 493 millones de seguidores y optó por continuar sin darle el “follow”, a pesar de que Alejandro lo tiene entre sus 551 cuentas seguidas.

El mensaje del hermano de Alejandro Garnacho después de que hayan asegurado que Messi lo dejó de seguir en redes

Tiempo atrás, el padre de Enzo había sido consultado por su convivencia con el 10 durante su primera convocatoria en China para los cruces ante Australia e Indonesia, cuando sumó sus primeros minutos con la Celeste y Blanca: “Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos. Animándome, apoyándome... Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá, es increíble, parece irreal. El entrenador (Scaloni) me dice que esté tranquilo, que juegue como sé que me va a dar la oportunidad”.

En una entrevista con TyC Sports, fue consultado por la elección de representar a la Argentina por la sangre de su madre, en lugar de su país de nacimiento, España, cuyo padre es de esa nacionalidad. “Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí, yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó desde el minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos”, declaró antes de cumplir el mínimo de encuentros necesarios para quedar blindado en una selección, cuestión lograda entre los primeros dos amistosos y un partido de Eliminatorias ante Bolivia.