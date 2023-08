Felipe Melo firmó un acuerdo con la fiscalía y se disculpó públicamente por sus gestos en el partido con River Plate

Las disculpas de Felipe Melo

La presencia de Felipe Melo por el Monumental en el partido entre River Plate y Fluminense por el Grupo D de la Copa Libertadores no pasó desapercibida. Al salir al campo de juego el temperamental volante brasileño volvió a llamar la atención y otra vez se ganó la bronca de los hinchas millonarios.

El brasileño, confeso simpatizante de Boca Juniors, volvió a mostrar su perfil más provocador, con actitudes que suelen calentar el clima de un encuentro. Vivió todo de manera intensa y no se guardó nada, aunque en ocasiones se lo vio desaforado.

Melo rápido se ganó los insultos del público local, que sólo parcialmente se percató de un gesto que sí captaron las cámaras en el calentamiento. Fue cuando hizo el gesto de la “gallinita” con sus brazos, similar a aquel festejo de Carlos Tevez en la Libertadores 2004. La transmisión oficial lo detectó y reiteró la reacción de Melo, cuyas imágenes se hicieron virales.

Estos hechos fueron calificados por la Fiscal como “constitutivo de la contravención consistente en incitar al desorden en ocasión de un espectáculo masivo prevista y reprimida en el artículo 119 del Código Contravencional”.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, determinó que el jugador incitó al desorden “toda vez que mientras se dirigía hacia el vestuario, realizó gestos con ambos brazos simulando una gallina hacia la tribuna local”.

La burla de Felipe Melo a River en la previa del partido

Según lo informado, a partir de la suspensión del proceso a prueba, el deportista deberá cumplir con las siguientes pautas de conducta por el término de 3 meses:

a. fijar domicilio y comunicar a la Fiscalía cualquier cambio de este.

b. cumplir con las citaciones o requerimientos de la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba, la Fiscalía o el Juzgado hiciere.

c. entregar la suma de ciento cincuenta mil (150.000) pesos argentinos.

d. Grabar, dentro del plazo de una semana de homologado el acuerdo de Suspensión del Proceso a Prueba, un video institucional en el que se emita un mensaje en contra de la violencia en el fútbol, el cual deberá ser emitido en la red social del Ministerio Público Fiscal.

Vale destacar que este acuerdo fue homologado por el juzgado de 1ra instancia en lo penal contravencional y de faltas n°14, interinamente a cargo de Pablo Cruz Casas.

“Hola a todos. Yo soy Felipe Melo y me gustaría sobre todo decirles que tengamos paz, principalmente adentro y afuera de la cancha, paz entre nosotros que somos atletas, entre los miembros de las comisiones técnicas, todos los que hacemos del fútbol un lindo deporte. Me gustaría clarificar muy bien que yo desconocía que mi actitud configuraba una contravención en la República de Argentina y por eso me gustaría pedir disculpas a toda la gente que se sintió de alguna manera ofendida por lo que pasó. De hecho, yo no tenía conocimiento y una vez más, mi pedido de disculpas. Yo no he tenido ninguna intención de perjudicar o molestar a nadie. Y a ningún amante del fútbol, que es un deporte tan lindo. Entonces, les dejo acá mi pedido de disculpas. Y una vez más, refuerzo la importancia de que tengamos mucha paz y mucho respeto entre nosotros. Fuerte abrazo a todos. ¡Estamos juntos!”, esbozó el experimentado mediocampista.

