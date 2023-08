Las perlitas de la visita de Scaloni al Inter Miami: el reencuentro con Beckham tras una recordada pelea y el diálogo con Celia Messi

El encuentro de Lionel Scaloni con David Beckham

Lionel Scaloni dijo presente en la clasificación del Inter Miami a las semifinales de la Leagues Cup. En la previa a los cruces ante Ecuador y Bolivia por las Eliminatorias, el entrenador de la selección argentina observó la goleada 4-0 del dueño de casa en su efímera estadía dentro de las instalaciones del DRV PNK Stadium, donde compartió distintos momentos que embellecieron la velada en Florida.

El oriundo de la región santafesina de Pujato revivió viejas épocas de su etapa como futbolista en el Deportivo La Coruña. Esa entidad lo cobijó en su salto a Europa y en sus nueve años con esta camiseta dejó una huella imborrable entre los hinchas. Uno de los cruces más recordados tuvo lugar en la derrota 2-1 ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en 2003. A 20 años de la pelea sostenida con David Beckham, el director técnico volvió a verse las caras con quien hoy es uno de los fundadores de las Garzas.

La cuenta oficial de la Major League Soccer (MLS) publicó un video en sus redes sociales para mostrar la postura de las dos personalidades a un costado del terreno de juego. En un ambiente descontracturado, ambos dejaron atrás esos antecedentes para unirse en un abrazo, mientras se sacaban distintas fotografías. “Cuánta clase, pa”, escribió la cuenta de la entidad en Twitter para dar cuenta de ese encuentro, que finalizó con Beckham estrechando la mano del campeón del mundo.

Lionel Scaloni recuerda su cruce con David Beckham

Más allá de esta grata situación, ese episodio quedará marcado a fuego como una de las perlitas en la carrera deportiva del Gringo, quien revivió la pelea con Beckham tiempo atrás. “Se hizo viral, pero hubo mucho más. Esa fue famosa por todo lo que representaba él y nosotros nos jugábamos el título con ellos y en cancha de ellos y faltando tres minutos nos hacen el 2-1. Fue un choque típico de calentura porque nos iban ganando y la frustración del resultado. Te vas re caliente al vestuario. De hecho, terminó el partido, él se queda ahí, yo quería seguir peleando y el partido había terminado. Nos habían ganado casi la Liga en ese partido y yo seguía, media hora o una hora después, re caliente”, afirmó a fines del 2022, poco antes de viajar a Qatar, con el recuerdo latente del feroz cruce con el inglés en una entrevista con el Líbero vs. de TyC Sports.

Según replicó la Agencia AFP por entonces, el actual DT argentino explicó hace más de dos décadas lo que había sucedido tras ese cruce con el inglés: “El árbitro nos pidió que nos estrecháramos la mano, pero no quise hacerlo. No me pareció adecuado cuando queríamos matarnos 10 segundos antes”.

El diálogo de Lionel Scaloni con Celia, la madre de Messi

Otra de las postales que dejó su visita a Fort Lauderdale estuvo relacionada a Lionel Messi. Tras manifestar que aún no había dialogado con el capitán antes de ingresar al estadio, el conductor se mostró en uno de los apartados VIP del reducto en compañía de Celia Cuccittini, madre del mejor jugador del mundo. Los fragmentos viralizados en redes sociales los mostraron en medio de un amistoso diálogo. Allí, Scaloni le realizó un comentario y escuchó su respuesta de manera atenta en un fluido ida y vuelta que culminó de la mejor manera gracias al holgado triunfo del semifinalista de la competición. También se vieron imágenes compartiendo el espacio con su esposa, Elisa Montero, y la pareja de Messi, Antonela Roccuzzo.

A priori, deberá mirar por televisión el próximo encuentro del Inter Miami, a pesar de que estará en Estados Unidos. El martes 15 de agosto, día en el que las Garzas enfrentarán al Philadelphia Union en el Subaru Park por las semifinales de la League Cup, Scaloni será actor central en el acto que la AFA realizará en Miami para inaugurar las instalaciones de Argentina en esa ciudad. Hay que destacar que Miami está a unos 1800 kilómetros de distancia de Philadelphia y un vuelo hasta allí demora unas tres horas, por lo que habrá que ver si el DT opta por subirse a un avión para ver a su capitán nuevamente.

Lionel Scaloni estuvo en los palcos VIP del DRV PNK Stadium (Foto: Getty Images via AFP)

