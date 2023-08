La pregunta sobre Mbappé que fastidió a Luis Enrique tras el empate del PSG

El entrenador dialogó con los periodistas después del 0-0 ante Lorient

El pálido empate sin goles del París Saint-Germain (PSG) ante Lorient por la primera fecha de la Ligue 1 selló el estreno oficial de Luis Enrique como entrenador del vigente campeón local en un partido que estuvo marcado por las ausencias de Kylian Mbappé y Neymar.

Las constantes preguntas sobre la situación contractual del delantero francés, quien fue apartado del primer equipo y trabaja con los futbolistas que no son tenidos en cuenta, sumado a la incertidumbre instalada en el futuro de Ney provocaron diferentes respuestas del DT en la antesala al compromiso en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, esto no bastó porque uno de los reporteros le consultó por la llamativa presencia de Kiki dentro del vestuario este sábado en la previa del debut.

Con visibles gestos de fastidio y enfado, el ex seleccionador de España en el Mundial de Qatar dejó una tajante respuesta en conferencia de prensa: “¿Eso es extraño? No tengo nada que decir sobre el tema. Ya te dije ayer lo que tenía que decir”. Cabe recordar que en las horas previas al debut liguero, Enrique pidió una pronta resolución al conflicto con la dirigencia: “Es un tema que ya se resolvió en el pasado de forma positiva antes de que yo estuviera aquí. Espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Eso es lo que a mí también me gustaría. Recuerdo las palabras del presidente (Nasser Al-Khelaifi): el club está por encima de jugadores y de directores deportivos y lo comparto al 100%”.

Esta situación se da luego de que Mbappé le confirmara a Al-Khelaifi su postura de no ejecutar la cláusula para extender el contrato que vence el 30 de junio de 2024 hasta la misma fecha de 2025 sumado a su intención de concluir su vínculo y marcharse con el pase en su poder. Frente a esta posibilidad, las máximas autoridades lo apartaron de la gira de pretemporada por Asia y se especulaba con la chance de dejarlo sin jugar toda la temporada.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en una de las tribunas del Parque de los Príncipes (REUTERS/Christian Hartmann)

La escalada de tensión llegó al punto de que el PSG divulgó una carta enviada al entorno del jugador sobre los peligros de su partida a costo cero: “Estaríamos entonces ante la necesidad de traspasar jugadores, de revisar la política de integración de jóvenes formados en el club en el primer equipo y muy probablemente de tener que iniciar una oleada de despidos. Pondría en entredicho todo lo que se ha construido dentro del club”. Estos cortocircuitos no impidieron que diga presente en uno de los palcos del Parque de los Príncipes en compañía de una de las recientes incorporaciones, Ousmane Dembélé.

“Bienvenido a casa mi hermano, que alegría verte por aquí, empieza la aventura”, escribió Mbappé en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram para darle la bienvenida a su compañero en la selección de Francia. Ambos observaron la tímida presentación del máximo campeón histórico del certamen doméstico.

Uno de los grandes ausentes a ese cónclave fue Neymar, pero se podría deber a que en los últimos días sufrió un “síndrome viral”, según anunció la institución, que lo apartó de las prácticas diarias con sus compañeros. Además, en las últimas horas los portales galos informan que ha llegado al PSG una oferta millonaria por parte del Al Hilal de Arabia Saudita para quedarse con el brasileño.

La aparición pública de Mbappé sucede al mismo tiempo que el diario L’Équipe sostiene que existe una reanudación en las conversaciones entre el campeón del mundo en Rusia 2018 y la directiva del club en busca de apaciguar las aguas frente a una situación “insostenible” en el largo plazo. “¿Han sido tales las recientes decisiones del PSG, de mostrar la puerta de salida a varios jugadores entre ellos Neymar y Verratti, como para convencer a Kylian Mbappé de dar un paso en su dirección?”, planteó el matutino europeo. Sergi Roberto confirmó que Neymar tiene “ilusión” de volver al Barcelona en charla con el periódico Sport, mientras que el volante italiano está en la rampa de transferibles.

De momento, Luis Enrique seguirá puliendo su idea futbolística en medio del armado del plantel en un mercado de pases con fecha límite el 31 de agosto. “Estoy decepcionado con el resultado. Nos merecíamos algo mejor”, lamentó sobre el 0-0 en la capital francesa. Su próximo partido será el siguiente sábado desde las 16 (hora argentina) contra Toulouse como visitante.

El encuentro se disputó en el Parque de los Príncipes

