Robert Rojas apareció viendo a su ex equipo luego de fallar el penal decisivo de River en la Libertadores y quedó en el ojo de la tormenta

Rojas, respaldando a Guaraní, y en medio de la desazón por la eliminación de River

Robert Rojas fue el responsable de que River Plate llevara a los penales la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre: su gol de arremetida igualó la llave 3-3 y le dio pie a los disparos desde los 12 pasos. Sin embargo, en una extensa y dramática definición (de 20 tiros), el paraguayo, de 27 años, impactó su intento en el travesaño y habilitó a Sergio Rochet para que resolviera el pleito.

El zaguero/lateral había ingresado en el segundo tiempo y se sumergió en la tristeza, al igual que el resto de sus compañeros. Sin embargo, este miércoles su nombre se volvió a convertir en tendencia en el Millonario: aprovechando que Demichelis le dio días libres al plantel, viajó a su país y fue fotografiado presenciando el duelo de Guaraní ante Botafogo por la Copa Sudamericana, y luciendo la casaca del conjunto local.

Rojas surgió del elenco paraguayo y simpatiza con la institución. Así, buscó apoyarla en la igualdad 0-0 que no le permitió avanzar a los cuartos de final del segundo certamen continental. No obstante, más allá de que no incumplió ninguna norma, hubo hinchas de la Banda en las redes que lo criticaron por haber concurrido a alentar a Guaraní apenas 24 horas después del golpe sufrido por River.

Una de las críticas a Rojas

“Mientras jugadores como Borja, que no jugó ni un minuto en la serie, dio la cara y bancó a sus compañeros, Robert Rojas está en Paraguay viendo a Guaraní lo más pancho”, lo criticó el usuario de Twitter @HernanEze123.

“Ayer se eliminó con la camiseta de River. Hoy se elimina con la camiseta de Guaraní. O sea, se elimina estando eliminado”, bromeó @anoemiS22. “No lo quiero ver ni en figurita”, añadió @SanchoLukas_. “Que se quede allá”, completó @_mateominottii.

Pero también hubo mensajes de quienes entendieron que, más allá del sismo en Porto Alegre, está en su derecho, dado que sólo está disponiendo de su tiempo libre. “¿Por qué hay una carnicería contra Robert Rojas? Antes de la lesión, nadie dudaba y decían que tenía que ser el 4 de River por años”, lo respaldó @GonzaPontevedra.

“Metió el gol que nos llevó a los penales y, si metía el suyo y Armani atajaba, hoy estábamos con la boludez de ‘pasar a cuartos y viajar a ver a Guaraní, así es el sicario champagne’. No empecemos con boludeces que ni suman ni restan”, lo apoyó @Dovakhin87.

Lo cierto es que, más allá de este episodio, Robert es uno de los que pueden llegar a emigrar en este mercado de pases, pero ya estaba en la lista desde antes del duelo ante Inter, sobre todo porque no tuvo gran continuidad en el ciclo Demichelis. Estuvo a un paso de jugar en Vasco da Gama, pero no hubo acuerdo entre los clubes. Hoy, su nombre suena en Tigre y Vélez como posibles destinos para que tenga rodaje y recupere el nivel que supo exhibir en la era Gallardo. El club invirtió (en dos tramos) 2.800.000 dólares por el 90% de su ficha.

Los penales de River vs Inter

