Edwin Cardona se fue de Racing y acordó su llegada a un grande de Sudamérica

El mediocampista se realizó los estudios médicos antes de sellar su vínculo con el América de Cali

La novela de Edwin Cardona en Racing tuvo un cierre y el paso del ex Boca Juniors por la Academia dejó un mal recuerdo. “Su llegada al club es toda mía. Me hago cargo. Me desilusionó. El error de traerlo es mío”, había admitido el presidente de la entidad de Avellaneda, Víctor Blanco. Y en las últimas horas el volante cerró su incorporación al América de Cali.

El jugador se encuentra en la Sede Deportiva Cascajal de la institución cafetera para realizarse los exámenes médicos y sellar su nuevo contrato que lo unirá hasta junio de 2024. Como llega en condición de libre, Racing exigirá un resarcimiento económico (del mismo modo que hizo con Jonathan Galván) debido a que su vínculo con la Academia terminó antes de lo pautado.

La partida de Cardona se suma al éxodo de Avellaneda, dado que otros protagonistas que se alejaron de La Gagoneta son Paolo Guerrero, Jonathan Galván (su pase pertenece a Argentinos, pero continuará en San Lorenzo), Emiliano Insúa (de mal rendimiento se le buscará equipo), Héctor Fértoli (también de pocos minutos durante la era de Fernando Gago), Óscar Opazo, Matías Rojas (ya fue presentado en el Corinthians) y Nicolás Reniero (de muchas lesiones y bajas producciones).

En la negociación entre el colombiano con pasado en Boca y el América de Cali se incluirá una opción de compra por el 50% del pase, cuya mitad es propiedad de Tijuana de México.

Sin dudas, en Racing se trató de una inversión que no funcionó. Además de sus pobre producciones y los constantes cruces con los hinchas de la Academia, el club había pagado 3.300.000 dólares entre la mitad de al ficha (adquirida a Tijuana de México) y su salario. Incluso, era uno de los integrantes del plantel con mejor salario, aunque al finalizarlo antes el monto total de los gastos que provocó el futbolista rondaría en una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

En cuento a refuerzos, Racing tiene apalabrada la incorporación del lateral derecho de Gimnasia de La Plata, Guillermo Enrique. El correntino de Goya llegaría a La Gagoneta a cambio de 800.000 dólares por el 80 por ciento del pase, mientras que la entidad tripera se quedaría con el 20% restante. Además, interesa Benjamín Domínguez y su arribo parece encaminado, aunque su costo iba a ser bastante más elevado para la Academia debido a su edad (19 años).

Sin embargo, como las negociaciones se estancaron debido a las exigencias del Lobo, las autoridades del club de Avellaneda comenzaron a buscar alternativas y los nombres que surgieron fueron los de Nahuel Tenaglia, de gran presente en el Alavés de España con el que ascendió a Primera División. El pase del lateral pertenece a Talleres de Córdoba y ya comenzaron las conversaciones.

En cuanto al ataque, Fernando Gago pidió la incorporación de Rodrigo Garro, figura de La T que se sumaría para cubrir la partida de Matías Rojas al Corinthians. Además, Roger Martínez se quedó con el pase en su poder y Víctor Blanco viajó a México para ofrecerle un contrato mejor que el que le habían ofrecido en Boca Juniors.

Finalmente, Agustín Almendra todavía no pudo sumarse a los trabajos de La Gagoneta debido al conflicto que mantiene con el Xeneize, mientras que los deseos de sumar al uruguayo Cristian Olivera para la ofensiva se complicaron debido a las diferencias económicas con el Almería.

Hasta el momento, la única certeza es la renovación de Iván Pillud, quien llegó a un acuerdo con la dirigencia y seguirá ligado al primer equipo hasta junio del próximo año. El lateral derecho de 37 años no había formado parte de los últimos entrenamientos del equipo conducido por Gago mientras se mantenían las negociaciones referidas a su continuidad.

El experimentado defensor es considerado un referente del plantel y desde su llegada ha ganado el Torneo Transición 2014, la Superliga Argentina 2018/19, el Trofeo de Campeones (SAF) 2019 y 2022, junto con la Supercopa Internacional 2022.

