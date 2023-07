Paolo Guerrero, sin filtro: su promesa si Racing sale campeón de la Copa Libertadores y los llamados de Riquelme para sumarlo a Boca

Paolo Guerrero se desvinculó de Racing seis meses antes del vencimiento de su contrato, ya que el experimentado delantero se mostró disconforme por la falta de minutos concedidos por Fernando Gago. El goleador del seleccionado peruano retiró sus pertenencias del predio Tita Mattiussi y se despidió de sus compañeros en busca de un nuevo destino.

En una visita a los estudios de ESPN, la leyenda incaica se mostró “feliz” por haber vestido la camiseta de la Academia y expresó su deseo de que el conjunto de Avellaneda salga “campeón de América” en la actual edición de la Copa Libertadores. “Me encantaría que Racing salga campeón de América. Es mi mayor anhelo. Ya le dije a mis ex compañeros que, si lo consiguen, armo la fiesta yo”, destacó.

Te puede interesar: Los detalles del cortocircuito interno en Racing que podría desembocar en la salida de un histórico del club

La Gagoneta jugará en los octavos de final del máximo torneo continental ante Atlético Nacional de Colombia. “Estoy feliz de haber jugado en Racing y en el fútbol argentino. Ahora estoy esperando la propuesta adecuada para seguir jugando. Me estoy cuidando y preparando para continuar”, sostuvo el atacante limeño.

Además, el experimentado futbolista de 39 años aseguró que le faltó “confianza” para adaptarse al estilo de juego de la Academia y reconoció que le costó recuperarse de la última lesión. “A mí me faltó confianza para adaptarme y me costó recuperarme después de la última lesión que tuve en la rodilla”, explicó el futbolista. En este sentido, el máximo goleador de la historia de la selección peruana hizo mención a su futuro profesional y al respecto dejó en claro sus ganas de continuar ligado al fútbol profesional. “No pienso dejar al fútbol, me afecta hablar de un posible retiro. Quiero jugar y no me importa si tengo que pelear el puesto. Pero siempre que haya una competencia justa y leal”, subrayó.

Finalmente, también contó detalles de su posible llegada a Boca Juniors. En el extenso diálogo la figura internacional señaló que estuvo muy cerca de incorporarse al Xeneize en dos oportunidades concretas, incluso llegó a hablar con el vicepresidente Juan Román Riquelme. “En algunas oportunidades, sí. Sobre todo en el último tiempo que estuve en Internacional, estaba en constante comunicación con Román. En el 2022 también tuve la chance, porque me fueron a ver a Perú”, explicó.

“Yo estaba en proceso de recuperación, no podía firmar por nadie, tenía la propuesta de Alianza Lima también, pero no podía porque no sabía cuanto tiempo iba a tardar de recuperarme al 100% bien. Quería estar bien, tuve muchas fases en Inter donde estaba más o menos, volvía a jugar y no estaba totalmente recuperado, entonces tenía que parar. No me dolía, pero se me hinchaba la rodilla y tenía que hacer una mejor recuperación”, concluyó.

La salida del atacante forma parte de una renovación que realizará la institución de cara al próximo semestre, en el que se tiene como máximo objetivo la Copa Libertadores. Al peruano podrían sumarse en las próximas horas las bajas de Jonathan Galván (su pase pertenece a Argentinos, pero continuará en San Lorenzo), Emiliano Insúa (de mal rendimiento se le buscará equipo), Edwin Cardona (cuenta con uno de los sueldos más elevados del plantel y no será tenido en cuenta), Héctor Fértoli (también de pocos minutos durante la era de Fernando Gago), Iván Pillud (el lateral pretende continuar, pero le ofrecieron un monto inferior para extender su contrato) y Nicolás Reniero (de muchas lesiones y bajas producciones).

En cuento a refuerzos, Racing cerró la incorporación del lateral derecho de Gimnasia de La Plata Guillermo Enrique. El correntino de Goya llegará a La Gagoneta a cambio de 800.000 dólares por el 80 por ciento del pase, mientras que la entidad tripera se quedará con el 20 restante. Además, interesa Benjamín Domínguez y su arribo parece encaminado, aunque su costo iba a ser bastante más elevado para la Academia debido a su edad (19 años).

SEGUIR LEYENDO