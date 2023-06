Las definiciones de Almirón tras el empate de Boca ante Lanús: el juvenil que lo maravilló y la autocrítica por las lesiones

Boca Juniors rescató un empate frente a Lanús sobre el final del encuentro por la fecha 20 de la Liga Profesional. El gol de Leandro Díaz complicó el trámite en La Bombonera, pero Darío Benedetto calmó los ánimos de los fanáticos con su tanto sobre el cierre. Este fue el segundo de su cuenta por el torneo local para empezar a reconciliarse con el arco y su actuación le valió unas declaraciones de su entrenador, Jorge Almirón.

“Lo del Pipa para mí es normal. Lo conozco hace mucho, viene de una lesión y necesita volumen de juego del equipo. Es un delantero que el área la maneja muy bien y técnicamente es muy bueno. Si el equipo requiere de él para jugar, lo hace correctamente. Es importante para cualquier equipo que los delanteros hagan goles y que vuelvan a tener un buen rendimiento”, analizó. Y manifestó: “Como equipo, tenemos que generar más situaciones. Es algo para trabajar. Se irá mejorando”.

Te puede interesar: Las polémicas de Boca-Lanús: el penal que reclamó La Bombonera y el gol de VAR de Benedetto

Por otro lado, se mostró maravillado con Aaron Anselmino, juvenil de 18 años que debutó este sábado después de ingresar en lugar de Bruno Valdez: “Por las lesiones le toca debutar y lo hizo realmente bien. Parecía que tenía 200 partidos. Entrar a la cancha de Boca y jugar como jugó... Uf. No es fácil. Estoy muy contento por él. Hay algunos que están jugando, y casi ni siquiera entrenan con nosotros”. En este sentido, contó cómo observó sus primeros movimientos: “Lo vi en un entrenamiento. Hizo un par de jugadas, lo vi jugar en Reserva con (Marcos) Rojo al lado y me sorprendió. Más allá de la juventud que tiene, lo hizo realmente bien”.

“Tiene muchas condiciones. Es bueno técnicamente, es rápido, tiene pase. Necesita tiempo... Lo hablé con él. Como tiene grandes jugadores por delante, hoy le toca debutar y capaz que está muchos partidos en Reserva. Es parte del proceso de un jugador. Es un chico muy sano, correcto y creo que tiene un gran futuro”, declaró.

Te puede interesar: 10 frases de Jorge Almirón tras el triunfo ante Colo Colo: los lesionados, el sacrificio de Advíncula y los refuerzos que se vienen para Boca

En este sentido, se refirió a los problemas que rodean al plantel por las lesiones que le imposibilitan armar su once ideal: “Es un tema pendiente, tenemos que hacer un estudio entre el cuerpo médico, la preparación física y mi manera de trabajar. Tenemos que unificar varias cosas para que no pase esto. En eso estamos. Acá todos somos responsables. El primer soy yo, que soy el entrenador. Las lesiones nos duelen a todos, así que tenemos que mejorar en esas cosas. Evaluar por qué y buscar una solución”. “Uno tiene que adaptarse. No soy de quejarme o buscar excusas, voy para adelante y busco soluciones”, sumó y destacó que este parate por Fecha FIFA servirá para recuperar a distintos jugadores.

“Me quedo con varias cosas positivas y tenemos que recuperar a los lesionados. Cuando estén todos, iremos mejorando en el juego y el plantel se va a potenciar. Hoy hubo futbolistas que jugaron en posiciones que no son habituales y es difícil evaluar desde ese lado”, expresó sobre los rendimientos individuales en la entidad de la Ribera.

Boca Juniors volverá a jugar el 22 de junio, cuando viste a Godoy Cruz por la liga Profesional, certamen en el que necesita sumar puntos si quiere recuperar terreno en la tabla de clasificación a torneos internacionales de 2424, ya que por el momento está fuera de esos puestos. Aunque, en la actual Copa Libertadores ya se ha clasificado a octavos de final, pese a que le queda un encuentro por delante: el 27 de junio, de local contra Monagas.

Seguir leyendo: