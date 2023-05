Germán Cano contó qué le dijo a Armani tras el enojo con Ganso y afirmó tras la goleada a River: “Dimos cátedra”

“Hoy dimos cátedra de cómo se juega al fútbol. Con ambición, con esfuerzo y con humildad. Es por eso que nos llevamos un justo resultado”. Todavía en caliente, eso declaró Germán Cano tras el 5-1 que Fluminense le propinó a River en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores. Después de haber bajado revoluciones, el delantero argentino brindó declaraciones a los medios de su país y aportó detalles de su “noche soñada”.

Uno de los temas por los que fue consultado en TyC Sports fue la forma de juego de Ganso, otro de los puntos altos del conjunto carioca, que generó la furia de Franco Armani: “Él juega así. El que no lo conoce, puede ver los videos. Eso le fui a decir a Armani, que no es de ahora que hace esto. Le dije que viera sus videos porque en ningún momento quiso cancherear o sobrar”. Y completó: “Jugadores con la calidad de Ganso no hay en Brasil, un 10 como él no hay. Tiene cosas de Riquelme porque piensa mucho. Está un escalón por encima que el resto”.

Ese no fue el único cruce que hubo entre los protagonistas, porque Cano también se topó con la figura de Enzo Pérez desde el amanecer del match: “En la cara no me quedó ninguna marca, pero sí en el tobillo por la primera del partido. Me dijo que no me vio, que apoyó el pie en el pasto. Yo punteo la pelota y me pisó, pero ya está, quedó ahí. Pensé que era peor, pero pude seguir jugando normal. No pedí roja porque no te la van a dar, pero sí una amarilla más allá de que él no me vio. Mínimo era amarilla. Fue un pisotón fuerte, me sacó el botín. Pero es interpretación del árbitro, que a veces se equivoca”.

OTRAS FRASES DE GERMÁN CANO

“Es muy espontáneo, hace lo que siente y es su manera de ser. Fuera de la cancha es totalmente diferente. Es tranquilo, humilde, nos da los mejores consejos a los compañeros. Dentro de la cancha se convierte. Intenta ayudar desde su lado con su experiencia, jerarquía y personalidad. Lo demuestra cada vez que le toca jugar esta clase de partidos”.

Marcelo

“Un crack. Preparamos el festejo de Cristiano Ronaldo del ‘siu’ antes del partido. Yo le dije de hacerlo. Todavía no creo estar jugando con él, hace poco estaba jugando en Real Madrid y ahora me tira centros. Es un placer enorme porque tiene una grandeza increíble”.

El 5-1 de Fluminense a River

“No imaginaba un resultado así por lo que representa River. Es líder en Argentina, hacía 7 u 8 partidos que no recibía goles... Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Tuvimos más situaciones, el marcador pudo haber sido más amplio. Nosotros jugamos siempre de la misma manera, aunque el rival tenga 10 u 11 jugadores. River no iba a venir al Maracaná a meterse todo atrás. Sale a jugar de igual a igual y eso para nosotros fue mucho mejor porque se hizo de ida y vuelta y nos dio facilidad para hacer nuestro juego”.

La revancha con River en el Monumental

“Imagino ese partido similar al de ayer, abierto. Nosotros salimos a jugar de igual a igual de local y de visitante. Será de ida y vuelta, River va a querer ganar y nosotros estamos entrenados para jugar de igual a igual y competir”.

La chance de jugar en la selección argentina

“Es muy difícil, no puedo elegir yo pero sí puedo hacer lo mejor por Fluminense. Si tiene que llegar va a llegar y, si no, no hay problema, seguiré siendo hincha de la Selección. Estuve un mes en Qatar disfrutando con la familia, una experiencia hermosa. Lo que tenga que ser, será. Me gusta ser realista también. Uno trabaja y da la vida por Fluminense”.

¿Los cambios de Demichelis beneficiaron al Fluminense?

“No creo que eso haya facilitado todo. No se vivió eso. Nuestro equipo tapó un montón de opciones, presionó como tenía que presionar, en bloque. Vimos videos sobre eso. Ahí se abrió el marcador, eso hizo que el juego sea más beneficioso para nosotros. Los cambios y el sistema táctico de ellos no influyó en nuestro juego”.

Los candidatos a ganar la Libertadores

“River es uno de los rivales que nos puede competir. Nosotros estamos haciendo un gran papel, pero la competición es larga y muy difícil. Está abierta para todos. El año pasado Athletico Paranaense llegó a la final con un presupuesto muy inferior al de Flamengo. Fluminense está en un camino que ilusiona a todos, pero tenemos que ser cuidadosos con esa palabra. Palmeiras también siempre aporta lo suyo, es copero, siempre pelea y llega a las instancias más difíciles”.

El éxito que le llegó a los 35 años

“Nunca bajé los brazos, nunca es tarde para nada. Mi esfuerzo hace que hoy tenga este presente. No es solo jugar a la pelota, es trabajar en casa con el descanso, la alimentación y disfrutar tiempo libre con mi familia. Así uno entra a la cancha y está libre para hacer lo mejor posible por el equipo. El GPS marcó que corrí 10 kilómetros, tengo la intensidad de un jugador de 30 años más allá de mis 35″

