Los detalles del “Operativo Regreso”, el plan que el Barcelona puso en marcha para fichar a Lionel Messi

El regreso de Messi a Barcelona está cada vez más cerca (AFP)

Está decidido. Barcelona quiere recuperar a Lionel Messi y Lionel Messi quiere volver al Barcelona. Pero, como si tratase de una carrera plagada de obstáculos, para que esto ocurra el club español primero debe a llevar adelante un plan de reestructuración urgente que le permita incorporar a su plantel al mejor futbolista del planeta.

El primer paso ya está dado porque ambas partes están de acuerdo a volver a convertirse en un todo. Si bien no han habido declaraciones públicas por parte del jugador, es un hecho que el argentino no quiere seguir en París Saint-Germain (PSG) y por eso no ha dado el OK a la propuesta de extensión de contrato que se le ha presentado a principios de año.

Hace apenas días, el diario Sport publicó en su portada la propuesta que Barcelona le haría a La Pulga para cerrar su retorno. “La oferta sería de 25 millones de ficha y una extensión de contrato de un año más otro opcional”, indicó el periódico, que serían poco más de USD 27 millones. Detrás de estas dos temporadas está la idea de la entidad de que el argentino pueda participar como un futbolista activo del equipo en los actos del aniversario número 125 que se dará a finales del 2024.

Pero, el gran problema aquí es el tercer actor de esta novela. La Liga de España. Es que en el país europeo esta entidad se encarga de aprobar los presupuestos de cada club y sus balances para impedir que éstos malgasten sus fondos en fichajes y terminen en la quiebra. Es por eso que un contrato como el de Messi, primero necesitaría del visto bueno del organismo que preside Javier Tebas.

“Hoy es difícil, pero ojalá Barcelona haga los movimientos y el control económico para que entre Messi. Soy un fan de Messi y lo considero el mejor jugador del mundo pero no vamos a cambiar ninguna norma y el control económico por él”, declaró el dirigente español, en un tono optimista, pero firme que echó por tierra las especulaciones sobre posibles “permisos” para la institución culé al tratase de un jugador excepcional.

El Barcelona busca recuperar a su ídolo máximo (EFE)

El Barcelona, que se vio obligado a dejar ir a su máximo ídolo en 2021 por una crisis económica que afectó gravemente sus arcas, se encuentra mejor financieramente que en aquel entonces, pero su situación dista de ser buena. Deportivamente, el equipo de Xavi Hernández marcha primero en La Liga y se encamina al título, además se ha desprendido de futbolistas como Gerard Piqué, Antoine Griezmann e Ivan Rakitic que le ocupaban gran parte de la masa salarial, pero aún sigue incumpliendo con el límite establecido por la propia Liga.

El tope fue creado en 2013 por Javier Tebas, presidente del organismo en ese momento y en la actualidad. El dirigente ideó esa medida para ayudar al saneamiento de varios equipos que no podían abonar sus deudas pendientes y pedían ayuda al organismo. Para que haya un acuerdo total, se evitó establecer cifras y se le permitió a cada club presentar sus propios balances y deducir en base a ellos cuál era le gasto que podían destinar al pago de salarios. En ellos se incluyen los sueldos de jugadores, cuerpo técnico y preparadores físicos, gastos en filiales, cantera y otras secciones deportivas. Además, se tienen en cuenta premios, gastos en seguridad social y otro tipo de remuneraciones. De esta manera, antes del inicio de cada temporada los clubes presentan las cifras de ingresos y de gastos estructurales; la diferencia de esa resta es justamente el límite salarial.

El problema que tiene actualmente el Barcelona es que esa diferencia resulta negativa. En febrero el ente le informó al club que su límite era de 648 millones de euros (USD 692 millones), cifra que está 144,35 millones de euros (USD 158 millones) por debajo de lo que destina actualmente en sueldos. Es decir que la dirigencia actual debe reducir salarios por casi 200 millones de euros, para poder volver a tener una ventana monetaria que le permita nuevas contrataciones.

El sitio Mundo Deportivo publicó este viernes que para esto la dirigencia tiene decidido vender a varios de sus futbolistas y conseguir así una caja rápida cercana a los 100 millones de euros. Los dos principales apuntados son el español Ferran Torres y el brasileño Raphinha. Pero a ellos se le sumarían los defensores Kessie y Eric García, por quienes no deberían faltar ofertas si se les cuelga el cartel de “transferibles”. Pero, tampoco se descarta la posible salida de Ansu Fati, de 20 años, una de las joyas de La Masía que es seguida de cerca por clubes de la Premier League como Tottenham y Manchester United.

A su vez, quienes administran las cuentas del club han tenido reuniones esta semana con varias empresas en la actualidad publicitan en Barcelona y con muchas compañías que desearían hacerlo. ¿El objetivo? Advertirles que si Messi regresa al Camp Nou, los números deberán subir. Es decir que la simple llegada de Leo a Cataluña generaría una fuente de ingresos por sí sola a la institución entre contratos y venta de camisetas y merchandising.

Justamente por eso, el sitio Sport asegura que el objetivo no sólo es fichar a La Pulga, sino hacerlo cuanto antes para que éste pueda participar de la gira que el club tiene planeada por los Estados Unidos. Un mercado tan suculento como el norteamericano no puede ser ignorado en esta instancia. “Volver a juntar al mejor jugador de la historia con el club que lo formó y donde lo consiguió todo tiene una fuerza mediática y económica brutal. Y que mejor que venderlo en Estados Unidos, un país donde el fútbol está creciendo y donde el FC Barcelona está bien considerado”, cuneta el portal catalán.

El viaje a la tierra donde se jugará el próximo Mundial está previsto entre el 19 y el 30 de julio y además le servirá al entrenador Xavi Hernández para trabajar un plan de juego que incluya al Diez. Obviamente, el técnico fue el primero en emocionarse ante la posibilidad de recuperar a su ex compañero, a quien siempre quiso dirigir, y por eso hará lo posible para armar un equipo en el que el argentino de 35 años pueda lucirse, con Robert Lewandowski como referente de ataque y jóvenes a su alrededor como Pedri y Gavi.

En junio de este año, Lionel Messi quedará libre de PSG si no acepta renovar. De aquí al final de ese mes, el Barcelona tiene tiempo de acomodar sus arcas y presentar un plan que se adecúe a los requisitos de La Liga. El reloj corre y la ansiedad del mundo del fútbol es total. El Operativo Regreso ya está en marcha.

